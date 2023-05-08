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Karar sizin!

Seçime altı gün kaldı.

Bugün kitabın ortasından yazıp, fazla vaktinizi almayacağım.

14 Mayıs seçimlerinde sadece Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışmıyor. Aynı zamanda kriz içindeki ekonomiyi düzlüğe çıkarma iddiasındaki kurmayları da yarışıyor. Önce o kurmaylara bakalım:

– Millet İttifakı

(CHP)

Faik Öztrak: Mülkiye Maliye, Birmingham Üniversitesi, DPT, BDDK, Hazine Müsteşarı.

Selin Sayek Böke: ODTÜ İktisat, Duke Üniversitesi yüksek lisans ve doktora, Bilkent Üniversitesi'nde akademisyen, IMF direktörü.

(DEVA Partisi)

İbrahim Çanakçı: Mülkiye İktisat, Michigan State Üniversitesi ekonomi yüksek lisans, DPT, BDDK, Hazine Müsteşarı, IMF icra direktörü.

Burak Dalgın: Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği (lisans) ve Harvard Business School MBA (işletme yüksek lisans) mezunu. Koç Topluluğu ve McKinsey'de danışmanlık.

(Demokrat Parti:)

Bülent Şahinalp: Mülkiye, Dış ticaret Müsteşar Yardımcısı, TÜSİAD bünyesindeki Dış Ticaret ve Gümrük Birliği Çalışma Grubu'nda görev yaptı. Birçok ekonomik kuruluşta yöneticilik yaptı.

Ali Arif Aktürk: ODTÜ Makina Mühendisliği, City Üniversitesi mühendislik yüksek lisans. Tahkim ve enerji uzmanı.

(Gelecek Partisi)

Kerim Rota: Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, İstanbul Bilgi Üniversitesinde İşletme yüksek lisans. Bankacılık ve finans, Hazine ve Uluslararası bankacılık alanlarında üst düzey görevler aldı.

Serkan Özcan: ODTÜ İktisat, Illinois Üniversitesi finans yüksek lisans. Merkez Bankası, BDDK ve Vakıf Bank'ta çalıştı.

(İYİ Parti)

Bilge Yılmaz: Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik, Princeton Üniversitesi, Warton Okulu'nda akademisyen, Danışman ve Start Up yatırımcısı.

Birol Aydemir: Mülkiye, Dalaware Üniversitesi yüksek lisans. DPT Müsteşar Yardımcısı, SGK Kurucusu, Çalışma Müsteşarı, TÜİK Başkanı.

(Saadet Partisi)

Sabri Tekir: Ege Üniversitesi, Londra Üniversitesi, George Mason Üniversitesi, akademisyen, eski bakan.

Musa Öztürk: Gazi Üniversitesi İktisat, İnönü Üniversitesi master ve doktora. Akademisyen.

Bu ekip, cumartesi günü toplanarak izleyecekleri ekonomi politikalarını açıkladı. Buna göre, (özetin özetiyle) bütçede, Türkiye Varlık Fonu'nda, KİT'lerde, Kamu Özel İş birliği (KÖİ) projelerinde ve kamu bankalarında ötelenen ve gizlenen açıklar ortaya çıkarılacak. Merkez Bankası bağımsız hale gelecek, rezervlerinin şeffaf olmayan bir biçimde satışına ilişkin işlemler kapsamlı bir şekilde incelenecek ve denetlenecek. TÜİK'in, başta enflasyon olmak üzere yayınladığı verilerdeki gizleme ve çarpıtmaları hızla belirlenecek. Tüm kurumlarda oluşan kamu zararları ve yolsuzlukların takipçisi olunacak. Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için fiyat istikrarı sağlanacak. Kamuda israfa son verilecek. Çalışanlar üzerindeki vergi yükü indirilecek, vergi adaleti sağlanacak, gelir dağılımı düzeltilecek ve orta sınıf güçlendirilecek. Enflasyonla mücadelenin toplumsal maliyeti en aza indirilecek. Sosyal politikalar ve programlar enflasyonla mücadelede en kırılgan kesimleri korumak amacıyla etkili biçimde kullanılacak. Sosyal adaleti, yeşil devrimi, dijital dönüşümü merkezine alan yeni nesil bir kalkınma hamlesiyle Türkiye üretken, uluslararası rekabet gücüne sahip, hiç kimseyi geride bırakmayan, dayanıklı, istikrarlı ve kapsayıcı bir ekonomiye kavuşturulacak.

★★★

– İktidar ittifakı:

Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi.

Nurettin Nebati: İstanbul Üniversitesi SBF, Kamu yönetimi bölümü. Uluslararası ilişkiler yüksek lisans.

Şahap Kavcıoğlu: Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü yüksek lisans.

Bu ekibin “heteredoks” ekonomi politikalarını uzun uzun yazmıyorum, zira uzun süredir görüyor, sonuçlarını iliklerimize kadar yaşıyoruz.

★★★

Kriz ortada. Krizin yaratıcıları ortada.

Kimin çözebileceğine de siz karar verin.

Karar sizin, seçim sizin!

(NOT: Muharrem İnce ve Sinan Oğan kusura bakmasın, “biz de adayız, bizi ve ekiplerimizi neden görmezden geliyorsunuz” demesin. Zira kazanma ya da ikinci tura kalma şansları hiç yok. Alacakları oylarla ancak ve ancak Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanmasının önüne geçebilirler.)