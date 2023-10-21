Devrim Demirel İletişim Bilgileri

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Başkan devşirsek…

2020'de yapılan bir kamuoyu araştırmasında; ülkemizde gençlerin en çok takip ettiği spor dalları arasında voleybol, ilk kez geçmişti basketbolu…

GFK'nin spor sponsorlukları ile ilgili 2023 araştırmasında da futbol (Erkek) yine en çok izlenen branş olmayı sürdürüyor Türkiye'de; yüzde 74'le… İkinci sıradaki kadın voleybolu, yüzde 58 izlenilirlik oranına ulaşıp futbolla farkı kapatırken, yüzde 30'lara gerileyen erkek basketbolunu resmen ‘öte yandan' sporu haline getirdi! Kadın basketbolunun zaten esamesi okunmuyor.

Araştırmaya göre, kadınların yüzde 67'si, erkeklerin ise yüzde 49'u kadın voleybolunu takip ediyor.

Hal böyleyken… Basketbolun neden ve nasıl dibe vurduğunu yıllardır yazan bu köşenin sahibi, son devşirme tartışmalarına hiç şaşırmıyor!

2010'lu yıllardan itibaren hızla çakılan basketbolu yönetenler, tarihi rezilliklerin bahanesi olsun diye, akılları sıra iki devşirmeye 5'er maç ceza verip yerli statülerini ellerinden aldılar. Olan, Türk lisansı için daha fazla maaş ödemek zorunda kalan kulüplere oldu! Asıl faturayı oyunculara değil, Türk basketbolunu ayakta tutan iki kulübe kestiler… Oysa son seçimde onlar da mevcut yönetime oy vermişti! Neyse…

Federasyonun ‘danışman' unvanlı patronu son olarak; yaz başında, yüz yüze konuşarak bizzat izin verdiği Cedi Osman'ı kamuoyunun önünde ateşe atıp yine hedef şaşırttı… Anlamadığı bir şey var: Artık kimse yemiyor! Oyuncuyken milli kadroya iki yaz af isteyerek gelmediği unutuldu sanıyor herhalde…

Erkek-Kadın, tüm yaş gruplarındaki milli takımların çöküşü böyle örtbas edilmez. Salon inşaatı da kurtarmaz! Kulüplerin nasıl kapandığını, neden oyuncu yetişmediğini, liglerin kalitesizliğini, MHK'yi, seyahat harcamalarını, sümenaltı dosya iddialarını, sponsorların neden kaçtığını bir ara açıklarlar herhalde!

Önümüzdeki yaz voleybolcular olimpiyatta, futbolcular da Avrupa Şampiyonası'nda ter dökerken boşta olan basketbol camiası bol bol dinlenip seçim hazırlıkları yapacak!

Aslında; Türk basketbolunun Melissa Vargas gibi devşirme sporculara değil devşirme başkanlara ihtiyacı var! Yanlış mı?

REKLAMIN KÖTÜSÜ

“Reklamın iyisi kötüsü olmaz” derler ya… Olur! Türk sporunun en büyük kulüplerinden ikisi… Yapmaya ısrarla devam ettikleri hatalar ve yanlışlar yüzünden borçları giderek artıyor. Bu yüzden her kuruşa ihtiyaçları var. Ama… Fenerbahçeli kadın voleybolcular, şortlarında; kara para akladığı iddia edilen, MASAK'ın takibindeki şirketin reklamını yapıyor. Galatasaray'ın sponsorlarından birinin sahibi, bir suç örgütü operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılıyor. Bu nasıl iş?