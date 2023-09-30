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Eskiden bir Meral Hanım vardı!

Sevgili okurlarım, yaşadığımız şu son seçimlerin öncesinde olanları lütfen biraz düşünelim…

Bir yanda altılı masa kurulmuş, millete umut vaat ediyor.

Ekip CHP'nin önderliğinde yürüyor.

Başka bir deyişle başı, Kılıçdaroğlu ile partisi çekiyor.

İkinci sırada ise Meral Akşener'in başkanlığındaki İYİ Parti var.

Merkez sağda yer alan, toplum tarafından tutarlı ve sağlam gidiyor diye değerlendirilen güçlü bir parti.

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Bizim hanımefendi gerçekten çalışkan…

Seçim öncesinde sık sık Anadolu gezilerine çıkıyor, her çeşit halkla güzel ilişkiler kuruyor ama özellikle esnaf ziyaretlerine ağırlık veriyor.

İYİ Parti ve Meral Hanım açısından işler iyi gidiyor.

Seçim öncesi yapılan ve ne ölçüde doğru olduğu bugün bile tartışılan anketlere göre İYİ Parti, AKP, CHP ve HDP' den sonra en çok oy alacak parti olarak görülüyor.

Altılı masa bütün bu aşamalarda iyi gidiyor.

Masayı oluşturan partiler arasında fazla bir fikir ayrılığı yok, hırgür derseniz o hiç yok…

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2023 seçimleri yapıldı ve bitti…

Şöyle veya böyle İYİ Parti 44 milletvekilliği kazandı.

Altılı masa partileri arasında AKP'ye karşı yapılan işbirliğinin bir süre daha devam etmesi beklenirken Hanımefendi masadan ayrıldığını duyurmuştu.

Yola artık tek başına, kendi partisiyle devam edeceğini açıkladı.

Sonra pişmanlık duydu ve masaya geri döndü.

Doğal hakkıdır ve saygı gösterilir ama iş bu kadarla kalsa yine iyi!

Şimdi inkar edecektir ama geçmişte yaptığı doğru ve tutarlı muhalefeti bir yana bırakmayı içine sindirdi…

Ve açıkça söylemesi mümkün olmasa bile AKP saflarına transfer oldu!

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Bu konuda yaptığı ilk açıklama herkes gibi kendi partililerini de sanırım biraz şaşırttı…

“Karar aldık, İYİ Parti olarak 81 ilde seçimlere kendi adaylarımızla gireceğiz.”

Bu kararın gerekçesi neydi, bilen yok.

Ama perde gerisindeki amaç normal zekaya sahip herkes için belli idi…

CHP'nin oylarını bölmek ve özellikle İstanbul ve Ankara gibi bazı büyükşehir belediyelerini yeniden AKP'nin kazanmasını sağlamak.

Herkes düşünsün ve söylesin…

Bugün bir seçim olsa, İYİ Parti'nin Türkiye'de il düzeyinde kaç belediye kazanması mümkün olur?

Kimse kusura bakmasın ama ben tahminimi söyleyeyim:

Sıfır…

Ya da diyelim ki şu veya bu nedenle herhangi bir ilimizde bir mucize gerçekleşti ve bu rakam ‘bir' oldu.

Ama ‘iki' olmaz.

Bu gerçeklerden yola çıktığımızda karşımızda beliren tablo şu:

“Meral Hanım ve partisi hayal dünyasında, pembe hülyalar aleminde yaşıyor ve kendileriyle birlikte seçmenlerini de kandırmaya çalışıyorlar.”

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İYİ Parti'nin son ‘bomba haberini' dün medyadan öğrenmiş olduk…

Partinin resmi ağızlarından biri olan Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu aynen şöyle dedi:

“Türkiye'yi AKP'den kurtarmanın yolu İYİ Parti'yi güçlendirmekten geçer. Biz hem 2019 ve hem de 2023'de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Şimdi sıra CHP'de…”

CHP'nin yapması gereken fedakarlık acaba neymiş?

“İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'ı AKP'ye kaptırmamak için CHP bu illerde aday çıkarmasın. CHP ile ikili yarışlarda kazanan her zaman AKP oluyor…”

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İnsan böylesine bir siyaset mantığı ile yüz yüze gelince, içinden sadece pes artık diyebiliyor!

Bir parti genel başkan yardımcısının bu gibi lafları kendi başkanından habersizce etmesi mümkün değildir.

Demek ki bu sözler konusunda Meral Akşener'den onay alınmıştır.

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Şimdi işin şu boyutuna da bakmalı…

Aylar öncesindeki Meral Hanım ile bugünkü Meral Hanım 180 derece farklı!

Partisi de öyle…

Aynen MHP gibi AKP'ye stepne olmaya çalışıyorlar.

Peki neden bu durumlara düştüler?

Bir şeylerden mi korktular, bir şeyler onları geri adım atmaya mı zorladı?

Ya da belli konularda pazarlık mı yapmaya çalışıyor?

Şu anda bilmiyoruz.

Gerçek nedenleri belki bir süre sonra ortaya çıkar, hep birlikte öğrenmiş oluruz.