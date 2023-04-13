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Yurt dışına dikkat!

Sevgili okurlarım, iktidar partisi önümüzdeki seçimlerde umudunu yurt dışından gelecek oylara da (bir miktar bile olsa) bağlamış durumda.

Rakamları yuvarlayarak Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu'nun çalışmasından veriyorum…

Bu rakamlara lütfen dikkat ediniz.

Yurt dışında oy kullanacak kayıtlı seçmen sayısı 3 milyon 284 bin.

Bunların tam 2 milyonu Türkiye doğumlu.

Geri kalan yaklaşık 1 milyon 280 bin kişi ise yurt dışında doğmuş.

Rakamları görünce insanın aklına ister istemez bazı sorular geliyor.

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Yurt dışı doğumlu olup yurt dışında oy kullanacak olan seçmenler arasında Türkçe bilen veya bilmeyen seçmen sayısı acaba nedir?

Örneğin Çin doğumlu olup Filipinler'de yaşayan 105 seçmen acaba Türkçe biliyor mu, okuduğunu anlayabiliyor mu, Türkiye'de neler olduğundan haberi var mı?

Biraz daha ileri gidersek bunlardan bazıları acaba Türkiye'nin haritadaki yerini biliyor mu?..

Suudi Arabistan doğumlu olan, halen yaşamını orada sürdüren, o ülkede oy kullanacak olan 4.500 kişi Türkiye'nin kaderini nasıl ve neye göre belirleyecek?

Aynı kuşkular Suriye doğumlu olup Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün, Yemen, Irak, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Afganistan, Malezya, Rusya, Çin vesaire gibi ülkelerde yaşayan on binlerce vatandaşımız için de geçerli.

Bu gibiler nasıl olur da memleketin geleceği konusunda karar verebilir?

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Bunlar hayatlarının hangi döneminde Türkiye'ye geldiler, ne zaman seçmen yapıldılar, neler yaşayıp olan biten konusunda bilgi sahibi oldular?..

Örneğin Türkiye'de yurt dışında doğmuş olan toplam 241 bin Suriyeli seçmen var.

Bunların tamamına yakını Türkiye'de, geri kalanlar ise Suriye'de oy kullanacak…

Ve kendilerine sağlanan akıl ve mantık dışı ayrıcalıklar sayesinde oyları tam kadro AKP'ye!

Türk vatandaşı olmak ve seçmen kaydedilmek bu kadar mı ayağa düştü?

Evet, ne yazık ki öyle.

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İşin daha da ilginç olan boyutları karşımızda…

Önümüzdeki seçimlerde yurt dışında tam 147 ülkede seçim sandıkları kurulacak, milyonlarca kişi o sandıklarda oy verecek.

Dünyanın dört bir yanındaki ilgili ilgisiz bütün ülkelerde, Afrika dahil seçim sandıkları kurulacak.

Ülke sayısını bu seçim için bilerek artırdılar.

Bu iktidar yurt dışında yaşamakta olan vatandaşlarımıza güveniyor!

Açıkça söyleyemese bile “Onların oyları bizim için çantada keklik” diyor.

Haklılar da!..

Çünkü ABD, Kanada, Avustralya gibi birkaç Batı ülkesi dışında oylar genelde AKP'ye gidiyor.

Yurt dışında oy verilecek ülke ve sandık sayısını o yüzden artırdılar.

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O sandıklarda oy verme işlemi başlamak üzere…

Akşam saatlerinde sandıklar belli yerlere götürülüp koruma altına alınıyor ki trafolara kediler yeniden girmesin!

Batı ülkelerinde sandıkların korunması biraz daha kolay da, siz bunu özellikle ilkel ve gelişmemiş ülkelerde nasıl sağlayacaksınız?

Muhalefet partilerinin bu yurt dışı oylar ve özellikle yurt dışındaki sandıkların güvenliği konusunu dikkatle izliyor olmasını diliyorum…