Ercan Taner İletişim Bilgileri

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10 numara aranıyor

Maç başladı, gözüm Beşiktaş'ın kırmızı formasına takıldı. Forma rengi kulübün tarihinde var. Kırmızı renk çok güzel ama siyahla birlikte olunca aklıma başka takımlar geliyor. Gençlerbirliği ve Gaziantep gibi. Her şeyi kırmızı numaralar beyaz olsa tarihi forma ortaya çıkar. Süleyman Seba dönemi giyilen kırmızı forma böyleydi. Unutmuşlarsa hatırlatayım dedim.

İyi pas yaparak başladı Beşiktaş. Salih akıllı bıraktı, Aboubakar çok klas döndü, savunmayı bitirdi ve çıkmayacak olan gol vuruşunu yaptı. Böyle güzel goller ona çok yakışıyor.

Hücumda kanatları iyi kullanmak avantajı getirir. Gedson, Muleka'ya yerden sert pası verince o da çok rahat ağları gördü. Hazırlık döneminin iki formda ismi Aboubakar ve Muleka gollere devam ediyorlar.

Kontrol uzun süre Beşiktaş'ta kaldı. Neftçi Bakü katı savunma yapmadı. Oyunu güzelleştirmek için hücumu düşündü. Savunmada dengesiz yakalanınca Beşiktaş iyi pozisyonlar buldu. Pres bu oyunun önemli anahtarlarından biri. Üçüncü gol iyi baskı ile geldi. Hatalı pası günün başarılı ismi Salih affetmedi. Bireysel hatalar çok olursa gol yersiniz. Onana ve Amartey komik bir gol yedirdiler takıma. Lebon kolay gol attı.

Şenol Güneş gençleri oyuna aldı. Onun kararı. Aboubakar çıkarsa rakipler topu ve tüfeğiyle üstünüze gelir. Çok baskı yersiniz.

Rebic dün akşam oyuna alındıktan sonra ekstra bir şey gösteremedi. Bekleyeceğiz. İşin aslı lig başlarken 10 numara, stoper ve Ghezzal'in alternatifini almak şart.