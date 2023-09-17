Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Galibiyete alışmak güzeldir

“KAZANAN takım bozulmaz” önemli bir prensiptir. Okan Buruk, arka arkaya kazanan takımı sahaya çıkararak forma adaletinden örnek veriyor. Kerem dün gece ilk devrede 2 gol attı. İkinci golünde sanat vardı. Abdülkerim'in golüyle, maçı daha ilk yarıda bitirdiğini sanmıştı ev sahibi…

GALATASARAY'IN pozisyon üretimi, oyuncuların pas opsiyonlarını çok iyi kullanması uzun süre kusursuzdu. Samsunspor yerleşik savunma oynamaya çalışırken geçişler ve iyi pres bu savunma düşüncesinin etkisiz kalmasına yol açtı. İcardi'nin aniden dikine yaptığı topsuz santrfor koşuları, Samsunspor savunmasının merkezini salladı. Üretici beceriye sahip olan oyuncular ev sahibinde çok fazla… Bu durum kuşkusuz Galatasaray'a büyük avantaj getiriyor.

GÖZLERİMİ yedeklere çevirdiğimde şunu düşündüm. Onlar da şampiyonluğa oynar. Derin ve deneyimli bir kadro. İkinci yarının hemen başında Dimata golü atınca Samsunspor umutlandı.

ZIYECH, Avrupa futbolunun parmakla gösterilen önemli oyuncularından biriydi. Transferi bence önemli hamle. Bitiriciliği, usta pasları, yüksek top tekniği ve serbest vuruşlardaki ustalığı tartışılmaz. Çektiği şutta İcardi'nin hamlesi 4.golü getirdi. Holse'nin golüyle Samsunspor puan için yüklenmeye başlamıştı.

GOL tam zamanında geldi. Ndombele kesinlikle çok faydalı olacak. Defansif hamleleri iyi ve olumlu. Ev sahibi bir ara zorlanır gibi olduğu maçı yine de rahat kazandı.