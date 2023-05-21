Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Icardi şov

Kritik maçlarda gol erken gelirse, rahatlar ihtiyacı olan takım… Kazımcan'ın baskısı işe yaradı. Kerem-Icardi ortaklığı yine gol getirdi. Torreira, sahanın her yerinde kendini yine gösterdi. Savunması, mücadele gücü ve iyi atak başlatan pasları, ilk yarıya damga vurdu. Gerek atağa çıkışları, gerekse hamleleri ile Sacha Boey, maça çok iyi başladı. Galatasaray, ilk yarıda takım savunmasında mükemmeldi. Kerem, bu takımın vazgeçilmezleri arasına hiç de kolay girmedi. Bence, çalışmasının ve sorumluluğun karşılığını alıyor. Onun kendini geliştirmesi futbolumuz için de çok önemli…

İkinci yarı Sivasspor tempoyu yükseltmek istedi. Galatasaray rakibin birinci bölgesinde pres yaparak bu isteğe yanıt verdi. Icardi'nin kafa vuruşu ağlara giderken kaleci Ali kapattığı köşeden golü yedi. Belki de bu güzel kafa vuruşunu hesaplayamamıştı. Boey gol pasında başarılıydı. Mertens genel olarak iyi toplar atabilen oyuncu. Dün formunun zirvesinde değildi. Oliveira lig biterken biraz durgunlaştı.

Final haftalarında çok yüksek performans göstermesi gerek. Nelsson ve Abdülkerim sanki uzun yıllardır beraber oynuyorlar gibi. Bu ikili çok faydalı işler yapıyor. Bu saatten sonra büyük bir futbol sürprizi olmazsa bu işi biter. Takım çok inanmış ve bu durum sahaya fazlasıyla yansıyor.