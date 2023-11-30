Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Teknik hata

Antrenmanları takip etme şansımız artık yok denecek kadar az… Bir oyuncunun formda ve hazır olduğunu bizim gözlemleyebilmemiz bu yüzden zor… “Ndombele bu maça başlar mı?” sorusunu ancak onun ilk yarı performansını gördükten sonra yorumlayabilirdik. Bu haliyle başlamazdı bence… Risk almayan bir oyuncu kendisi… Final gibi maça çıkılıyor. Teknik direktörün ilk 11 için kritik kararları çok iyi vermesi gerekiyor. Orta sahada Torreira ve Kaan Ayhan ikilisi, savunmada Abdülkerim ve Nelsson ikilisi başlasa, sanki daha olumlu olurdu. Nelsson, dün maça başlayamıyorsa, veda yakın demektir.

Manchester United pres yaptı, temaslı oynadı ve bir anda 2 gol buldu. Ziyech'in serbest vuruştan attığı gol, umutları ikinci yarıya taşımıştı. İlk devre, hakemi hiç beğenmedim. İkinci yarı başlarken değişiklik bekledim. Kerem ve Oliveira değişiklikleri, ikinci yarı başlarken olmalıydı.

Geç kalınmış bir hamleydi çünkü Manchester United 3. golü bulmuştu. Yine Ziyech'in serbest vuruşunda Onana hata yaptı ve moraller bozulmuşken takım yine kendine geldi. Kerem golü deneyen, forması için canını dişine takan oyuncu. Sizi her zaman ayağa kaldırabilir. Nefis bir gol attı yine. Bu maçı döndürmek için o kadar uğraştı ki Galatasaray, son 10 dakikaya girilirken yorgunluk ve tempo meselesi ortaya çıktı.

Manchester United, şut pozisyonları bulmaya başlamıştı. Icardi ve Zaha gibi gol beklentisi yüksek oyuncuların böyle bunalımlı anlarda ortaya çıkmaları lazım. Dün gece olmadı. Özellikle son dakikalar korku filmi gibiydi.