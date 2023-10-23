Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Aşağı tükürsen sakal!..

Bugün yazıma böyle esprili bir atasözü ile başlamak istiyorum.

Elbette ki her atasözünün bir esin kaynağı olduğu gibi biz gazetecilerin bütün yazılarının da bir esin kaynağı vardır.

Başlıkta da anlaşılacağı gibi bugünkü yazım sakalla ilgili daha doğrusu sakal tıraşı ile… Hani bazen lafı çok uzatan veya başka şeyler söyleyen insanlara” Kes tıraşı” denir ya işte bizim konumuz da bu sakal tıraşıyla ilgili.

Efendim birçok okurumdan gelen şikayetler doğrultusunda bugün böyle bir yazı yazmaya karar verdim. Okurlarım berberlerde saç ve sakal tıraşlarının ücretinin her berbere her semte göre keyfilik göstermesinden ve kimi yerlerde de çok fahiş olmasından şikayetçiler… Beni arayan bir okurum mahalle arasında sadece bir sakal tıraşı olduğunu ve 80 lira aldıklarını söylerken bir başka okurum bir başka yerde 40 liraya tıraş olabildiğinden bir diğer okurum ise sadece bir sakal tıraşına 150 lira aldıklarından saç, sakal tıraşına 350 lira ödemek zorunda kaldığından söz ediyordu.

Bu konuda bu kadar çelişki olunca ben de bu konuda bir araştırma yapmaya karar verdim ve Berberler Odası Başkanı İlhami Uygunsözlü'yü aradım. Sayın Oda başkanı bildiğim kadarıyla uzun yıllardır aynı odada görevini sürdürüyor. Bana kendilerinin fiyat belirlediklerini, bunu da berberlerin salonlarına asacakları şekilde bastırdıklarını, ancak çoğu berberin odaya uğramadığını, bastırdıkları fiyat listesini almadıklarını söyledi. Böyle olunca da bu konuda matbu bir fiyat olmadığından ve her berberin farklı farklı ücret aldığından bunun da herhangi bir denetimi olmadığından dem vurdu.

Oysa ben odanın bu konuda bir denetleme yapması gerektiğini ve bu konuda belki semtlere göre de olsa bir tarife belirlenmesi gerektiğini düşünüyor ve Sayın Berberler Odası başkanının böyle bir konudan söz edeceğini düşünüyordum.

Maalesef bu konuda bir rayiç ve denetim olmadığını öğrendik.

Vatandaş burada derdini kime anlatacak bilemiyorum.

Gerçekten de bu sakal tıraşı meselesi basit bir konu gibi görünse de önemli bir konu toplumda özellikle yaşlılar ve felçliler başta olmak üzere sakal tıraşı gereksinimlerini kendileri yapamayan ve bu nedenle berberlere muhtaç olan birçok insan var.

Bu insanlar ya berbere gidiyorlar veya berber bu insanların yanlarına geliyor, tıraşlarını evlerinde ya da bulundukları yerde yapıyor.

Elbette ki böyle bir hizmetin fiyatının biraz farklı olması kabul edilebilir fakat burada sakal tıraşında günlük bir gereksinim olduğunu düşünürsek bunun bir standardı olması gerekmez mi?

Düşünün çeşitli sebeplerle berberde tıraş olmak zorunda kalan ve bunu her gün yapmak zorunda kalan insanlar her gün 80 lira ile 150 lira nasıl verecekler? Bu nedenle burada başta Berberler Odası başkanı olmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü’ne Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta müdürlüğüne hatta sonuçta en üst düzeydeki kamu yöneticisi Vali olduğu için Adana Valiliğine sesleniyorum.

İnsanların en temel gereksinimlerinden olan sakal tıraşı konusunda lütfen gereken denetimi sağlayın. Bu konuda bir standart oluşturulsun. Elbette ki kirası 10.000 lira olan yer ile kirası 100.000 lira olan yerde sakal tıraşının farklı fiyatlı olmasından söz etmiyorum.

Burada elbette ki fark olabilir ama aynı semtte hatta aynı sokakta farklı fiyatlar uygulanması Berberler Odası’nın açıkladığı rakamların çok üzerinde fiyatlar alınması kabul edilebilir bir uygulama değil.

Madem yazıya esprili bir dille başladık yine esprili bir dille noktalayalım.

Berber fiyatlarının yüksekliği nedeniyle bu gidişle Bütün erkeklere Karacaoğlan’ın şu dizelerini söyleteceksiniz: “Sakal seni matkap ile yolaydım…”