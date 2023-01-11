Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Atatürk’e sırtı dönük gösteriye izin verilir mi?

Adana’da Atatürk Parkı bildiğiniz gibi birçok sivil toplum örgütlerinin toplantı ve gösteri yeridir.

Özel günlerde, milli bayramlarda, kurumların derneklerin odaların kuruluş yıldönümlerinde ve böyle daha birçok tarihi önemi bulunan günde sivil toplum kuruluşları Atatürk Parkı’ndaki Atanın huzuruna çıkarlar.

Çelenk koyarlar saygı duruşunda bulunurlar.

Eğer bir açıklama yapacaklarsa açıklamalarının yaparlar ve yine dağılırlar.

Örneğin en son olarak Benim de Başkan Yardımcısı olduğum Çukurova Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde Atatürk anısına gitmiş ve Atatürk’e yüzleri dönük olarak saygı duruşunda bulunmuş.

Daha sonra da burada açıklama yapılmıştı.

Bu açıklamalar ve toplantılar sırasında en dikkati çeken şey ise uzun yıllardır polislerin güvenlik önleme amacıyla Atatürk Parkı Atatürk anıtı önündeki terör tören alanının bulunduğu yeri çevre bariyerlerle kapatmasıdır.

Bu bariyerler güvenlik içindir gerek siyasi parti olsun gerek oda veya dernekler olsun veya başka sivil toplum kuruluşları olsun herhangi bir açıklama ve gösteride bulunacağı zaman bu bariyerli alandan aranarak içeriye girerler ve Ata’ya yüzleri dönük biçimde saygı duruşunda bulunduktan ve açıklama yaptıktan sonra tekrar bariyerli alandan dışarıya çıkarlar.

Bu süre içinde asla bariyerlerin aşınmasına müsaade edilmez.

Fakat, son günlerde bazı toplulukların Atatürk anıtına gelerek Ata’ya sırtlarını dönerek açıklama yaptıklarına tanık oluyoruz.

Bu sırada emniyet yetkililerini de herhangi bir bariyer uygulamasının olmadığını görüyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ve saygısızlık sayılabilecek böyle bir uygulamaya nasıl izin veriliyor?

Ata’ya sırtı dönük olarak açıklamada bulunmanın anlamı çok açıktır!

Adana Emniyet Müdürlüğü neden buna izin veriyor ?

Emniyet yetkilileri diğer bütün gösterilerde çevreyi bariyerler içine alıp insanları nizami bir şekilde buraya sokarken ve tekrar çıkartırken denetim altında tutarken neden bunların bu şekilde bir Ata’ya karşı saygısızlığına göz yumuyorlar?

Bu ülkede Atatürk’ü koruyan kanunların ve Atatürk’e yapılan saygısızlıkların bir cezası olduğundan haberleri yok mu ?

Elbette vardır.

Bu durum Atatürk Parkı’ndan geçen olayları gören vatandaşlar tarafından şiddetle kınanıyor.

Bana çok sayıda kişi bu tür örneklerin fotoğraflarını çekip attılar ve oradaki saygısızlığın giderilmesi gerektiğini belirttiler.

Ben de bu duyarlı adımla vatandaşların taleplerini yerine getirerek bunları kaleme aldım.

Gerçekten de fotoğraflardan gördüğüm manzara benim de çok içimi burktu.

Adana Emniyet Müdürlüğü bu çifte uygulamaya çifte standarda son vermeli ve Atatürk’e saygısızlığa karşı gerekli önlemi almalıdır.

Kim olursa olsun!