Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Çukurova’da kim aday olacak?

Mart 2024'de yapılacak yerel seçimlerin heyecanı tüm yurtta olduğu gibi Türkiye'nin en büyük ilçelerinden Çukurova'da da esmeye başladı.

Aday adaylığı başvurularının tarihinin sonuna gelinmesi nedeniyle Çukurova'da özellikle de CHP'den bir başvuru yoğunluğu yaşanıyor.

Bilindiği gibi Çukurova ilçesi kurulduğundan bu yana sosyal demokrat eğilimli partiler belediye başkanlıklarını yürütmeye başladı.

Belediyenin kurucu başkanı Yıldıray Arıkan'ın ardından seçilen Soner Çetin iki dönemdir bu görevi yürütüyor.

Bu arada Yıldıray Arıkan'dan söz etmişken, Seyhan'da Başkanlık yapmış ve Seyhan Belediye Başkanlık binası başta olmak üzere kalıcı hizmetleri olan Arıkan'ın Çukurova'da da Belediye Binası, Hayalpark Tesisleri, Doğalpark, Rotary Parkı, Türkan Saylan Tesisleri gibi birçok önemli tesisin altında imzası olduğunu bir vefa göstergesi olarak yazmasak eksik yapmış oluruz diye düşünüyorum.

Öte yandan Çukurova'da herkes, bu ilçenin CHP'nin kalesi olduğundan dem vuruyor.

Halk arasında “CHP Çukurova'da değneği koysan kazanır” deniyor.

Bu söz gerçeği ne kadar ifade eder tartışılır ama CHP'nin burada büyük ağırlığı olduğu da malum.

Bu yüzden de CHP'de aday sayısı diğer partilerden çok daha fazla.

Geçen seçimlerde seçimin yüzde 65 oyla kazanan başkanı Soner Çetin yüzde 65 gibi bir oyla Çukurova'da seçimi kazanmıştı. Çetin‘in yanı sıra şimdi birçok isim adaylık için yarışacak.

Bildiğimiz kadarıyla eski milletvekillerinden İbrahim Özdiş ile Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, Hasan Aslan, Murat Öztanrıöver, Mustafa Vursavuş, Orhan Bayram, Aziz Erbek, Oya Tekin, Ulaş Çetinkaya, Hüseyin Keser, Yüksel Karaaslan, Aziz Erbek Çukurova'da aday adaylığı için yarışacak isimler olarak ön plana çıkıyor.

Tabi bu aday sayısı artacaktır.

Aday sayısının da fazla olduğu Çukurova'da örgütte ve aday adayları arasında önseçim beklentisi yüksek.

Örgütteki ağırlığına güvenen bazı adaylar ısrarla ön seçim olmasını isterken Genel Merkez'e güvenen adaylar ise ön seçime sıcak bakmıyor.

Elbette bu konuda Adana'yı çok yakından tanıyan Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ile Koza Yardımcı'nın kararları da belirleyici olacaktır.

CHP Genel Başkanı yakın zamanda yapılan bir seçimle değişti. CHP'de Genel Başkan bile seçimle belirlenirken bir ilçe belediye başkan adayının seçimsiz belirlenmesi çelişki olmaz mı?

Mevut Başkan Soner Çetin ile birlikte Çukurova'da yarışacak hemen hemen tüm adayları tanıyorum ve çoğunluğunun bu önemli görevin hakkını verecek yetkinlikte olduğunu biliyorum.

Sonuçta ön seçim ya da atama yoluyla bu isimlerden birisi Çukurova'da seçmenin karşısına CHP'nin adayı olarak çıkacak ve muhtemelen Cumhur İttifakını oluşturan partilerin adayları ile yarışacak.

Ama bu arada adaylığı ya da seçimi kazanmayı “çantada keklik” gören bazı CHP'li aday adayları da rehavete girmeseler iyi olur.

Çünkü Adanalı bazen ters köşe yaptırmayı sever.

Ona göre!…