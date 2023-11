Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

İki Adanalı CHP’nin parlayan yıldızları

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3-5 Kasım tarihlerinde yapılan olağan genel kurulundan genel başkan olarak çıkan Özgür Özel kendisiyle birlikte yol alacak olan A tıkımı ile toplanarak partisinin bundan sonraki süreçte izleyeceği politikayı belirledi. Genel başkan Özel ve arkadaşları ilk olarak deprem bölgesi Hatay'a giderek burada depremzedelerle görüştü.

Hatay'da depremzedeler için yapılan afet konutları inşaatlarını da gezen CHP Genel Başkanı konutların değil bir yıl 2 yılda zor biteceğini ifade ederek, hükümete yüklendi. Sadece Hatay'da değil diğer deprem bölgelerinde de benzer olayların yaşandığına dikkat çeken Özgür Özel, her işte olduğu gibi depremzedelere yapılacak konutlar hususunda da hükümetin sınıfta kaldığı vurgusunu yaptı.

Bölgemizde bu gelişmeler yaşanırken, asıl dikkatimizi çeken olay CHP Genel Başkanı'nın bu gezisinde yer alan Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ile Koza Yardımcı'nın gördüğü ilgiydi.

Bildiğiniz gibi meclise CHP Adana Milletvekili olarak giren Burhanettin Bulut aslında Ankara'ya yabancı olan birisi değil. Başarılı bir eczacı olan Burhanettin Bulut, bugüne kadar Adana-Ankara arasında sürekli mekik dokuyan, Ankara’daki bürokratlarla çok iyi ilişkiler içinde olan, hemşerilerinin her türlü sorunu ile yakından ilgilenen, partisinin bir neferi gibi çalışan bir politikacıdır.

Adana Milletvekilli olarak görev yapan Burhanettin Bulut son yapılan genel kuruldan sonra genel başkan yardımcısı olarak Genel Başkan Özgür Özel'in A takımında yer alarak gelecek vaat eden siyasetçiler arasında yerini aldı.

Koza Yardımcı'ya gelince o da yıllardır CHP içerisinde iyi politikalar yapan, her zaman partinin en üst düzeyi ile sıcak ilişkiler içinde olan, partisinin her kademesinde görev almış tecrübeli bir siyasetçidir. Adana halkının yakından tanıdığı gazeteci Hakan Bülent Yardımcı'nın kızı olan Koza Yardımcı İstanbul'da olmasına rağmen her zaman Adanalıların hizmetine koşmaktan yorulmamıştır. Kültür ve Turizmden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Burhanettin Bulut gibi partisinin A takımında yer alan Koza Yardımcı, bu alanda önemli işlere imza atmaya hazırlanıyor.

İki Adanalı ismin CHP'nin A takımında olması partililer arasında sevinç yarattı. Bugüne kadar alışılagelmiş isimlerin dışında yeni isimlerin artık CHP'de söz sahibi olmasının önemli bir gelişme olarak nitelendiren Adanalılar, “Kim ne derse desin CHP'de gerçekten bir değişim rüzgarları esmeye başlamıştır. Bugüne kadar delegelere bağlı siyaset üretenler artık bir adım geri çekilmek zorunda kalacaktır. Burhanettin Bulut, Koza Yardımcı gibi isimler bugüne kadar makam mevki gözetmeden partisi için çalışan isimlerdir ve bugün istenilen yere geldiler. Bu gibi isimlere artık CHP'de sıkça rastlayacağımız kesin. Her seçim döneminde bize dayatılan isimler yerine artık CHP'ye yakışan pırıl pırıl genç zihinlerle yol alacağımız için şanslıyız” yorumunu yapıyorlar.