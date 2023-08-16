Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Köşger heyecanı

Adana'da yaklaşık üç yıl görev yapan Vali Dr. Süleyman Elban'ın İzmir'e tayininin çıkmasından sonra yerine atanan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker'in gelecek olması kentte heyecan yarattı.

İzmir'de görev yaptığı süre içinde yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan, başarılı işlere imza atan, İzmir'in çehresinin değişmesine neden olan projeleri hayata geçiren Vali Yavuz Selim Köşker'in aynı başarıyı Adana'da da göstereceğinden, kent halkı ile bütünleşeceğinden, Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan Adana'nın kangren olmuş tüm yaralarına merhem olacağından hiç kuşkumuz yok.

İzmir İktisat Kongresi'nin yapıldığı eski binayı restore ettirip yeni bir iktisat kongresi düzenleyerek İzmir'e tarihi anlar yaşatan Vali Yavuz Selim Köşger oldu.

İzmir'in en sorunlu bölgelerinden Kadıfekale'nin yerinin Millet Bahçesi olması için çaba gösteren, olayı resmi yazışmalara dökerek konuya bütünlük kazandıran da Vali Köşker idi.

İzmir'de bilinen bir bölgeye bilişim vadisinin kurulması için çaba gösteren, kapısını çalan herkesi dinleyerek sorunlarına çözüm arayan, kent halkı ile sıcak ilişkiler kurarak herkesin sevgisini kazanan yine Vali Köşger idi.

Özetle Adana, özlediği, beklediği bir vali profili ile karşı karşıya. Bugüne kadar tozlu raflarda kalan meseleleri artık birer ikişer çözüm bulacak.

Valilik makamına giden herkes, devletin valisi ile görüşüp, konuşup, derdine derman bularak oradan ayrılacak. Konya doğumlu olan Vali Yavuz Selim Köşger, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini bitirdi. 1987-1990 yılları arasında dernek denetçiliği yaptı.

1990 yılında Kırşehir Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Yapraklı ve Beydağı kaymakam vekillerinde bulunan Vali Köşger, İngiltere Oxfort'ta yurt dışı stajını yaptı.

Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç ‘ta kaymakamlık, Artvin'de vali yardımcılığı görevinde bulundu. 2013 yılında Sinop Valiliği, 2015 yılında Bingöl Valiliği, 2017 yılında Aydın Valiliği görevini sürdürdü.

2020 tarihinde İzmir Valisi olarak atanan Vali Yavuz Selim Köşger, son açıklanan valiler kararnamesinde yeni görev yeri Adana olarak açıklandı.

Yazımın başında Vali Yavuz Selim Köşger'in daha gelmeden rüzgarının kenti sardığını söylemiştim.

Gerçekten de öyle oldu, kentin tüm dinamikleri yeni valiyi karşılamaya hazır durumda. Her kesimden insanlar, Vali Köşker'in özlenen vali profilini çizeceğini ve hızla gerileyen bir kent olan Adana'nın kısa zamanda toparlanarak çağdaş, gelişen, atılımcı, her bakımdan örnek alınacak bir il olacağına emin. Yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşker'e hoş geldin diyor başarılar diliyoruz.

MUSTAFA YAVUZ

Adana'da vali yardımcılığı görevini başarı ile sürdürürken Seyhan Kaymakamlığı görevini üstlenen Mustafa Yavuz, başarılarından dolayı vali olarak Karabük'e atandı. Mustafa Yavuz’un Seyhan için yaptıklarını anlatmaya kalkışsam bu köşe yetmez gazeteyi doldurmam gerekir. Seyhan halkı çok üzgün bunu biliyorum. Ama Karabüklüler o kadar şanslı ki, anlatamam.

Beyefendi kişiliği, insanlarla olan iletişimdeki başarısı, sorunlara radikal çözüm bulan yapısı, vatanına, milletine, bayrağına ve devletine olan bağlılığı ile örnek bir bürokrat olan Mustafa Yavuz'un yeni görev yerinde de çok başarılı olacağından ve adından söz ettiren projelere imza atacağından şüphemiz yok.

DR. SÜLEYMAN ELBAN

Adana'da üç yıl valilik yapan Dr. Süleyman Elban şimdi İzmir'e atandı. Dileğimiz Yeni görev yerinde başarılı olmasıdır.

Adana halkı Vali Elban'ı çok iyi tanımayabilir. Zira Vali Elban halkın içine giren, halkla çok diyaloğu olan bir bürokrat değildi.

Özellikle 6 Şubat depreminin yaşandığı Adana'da vatandaş çok sıkıntı çekerken, Vali Elban'ın sorunları çözmede başarılı olduğu söylenemez.

Hele depremden sonra ağır ve orta hasarlı binalarla ilgili yaşanan sorunlarda hiç çözümsel yaklaşım gösteremedi. Vatandaş mağdur olurken, Vali Elban vatandaşa uzak kaldı. Valiye sorunlarını iletemeyen Adanalılar da, çaresiz başına gelecekleri bekledi durdu.