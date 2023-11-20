Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Seçer’in performansı takdir topluyor

Milletvekili olduğu dönemde Mersin'e en iyi hizmetlerin gelmesi için mücadele eden Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden beri ortaya koyduğu performansa, yediden yetmişe herkesin takdirini topluyor.

Komşu illere bile örnek gösterilen hizmet ve projelere imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Mersin'i bir dünya kenti yapmaya kararlıyım” sözünün arkasında duran bir duruş sergiliyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali'nin son derece renkli ve başarılı geçmesinde büyük emeği olan Başkan Vahap Seçer'in festival boyunca gözündeki ışıltıyı görmek olasıydı. ”Şahmeran” temalı festivalde her şey vardı. Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Estonya, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Romanya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, İran ve Yunanistan'dan gelen Halk Dansları Toplulukları festivale katılanlara keyifli saatler yaşattı.

Eşi Meral Seçer ile birlikte festivaldeki tüm standları gezen, vatandaşlarla sohbet eden, onların dilek ve temennilerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, özellikle halk dansları topluluğu ekiplerine teşekkür ederek, “Umarım keyifli bir 3 gün geçirmişsinizdir. Bizim halkımız sizden çok keyif aldı, hepinize çok teşekkür ediyorum. Festivaller, özellikle uluslararası niteliği olanların farklı ülkelerden insanları, kültürleri bir araya getirmeli. Barışın, dostluğun, kardeşliğin ateşi yakılmış olmalı” dedi.

‘Çanta Yapımı, Makrome Mumluk Yapım' atölyesinde Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni Tuluhan Tekelioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı ‘Kadına Dair' söyleşi büyük alkış aldı. Derya Baykal ile Meral Seçer'in konuşmacı olarak katıldığı söyleşide konuşan Tuluhan Tekelioğlu, 2015'te çektiği Yeni Hayat belgeselinden söz ederek, kadının üretkenliğine vurgu yaptı ve ‘kadın kadının gücüdür' dedi.

Kadına dair her şeyin konuşulduğu söyleşide, Derya Baykal, Tarsus'u çok beğendiğini ifade etti. Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de, kooperatif çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mersin kadınlarının çok güçlü ve üretken olduğunu ifade eden Meral Seçer, kadınların ayakta durması ve söz sahibi olması için üretmesi gerektiğini ifade etti. Kooperatif olarak da kadınlarla iş birliği yaptıklarının altını çizen Meral Seçer, 4 bine yakın kadın ile birlikte iş birlikleri yaptıklarından bahsetti.

3 gün boyunca Tarsus'a damga vuran Uluslararası Tarsus Festivali sanatçı Melek Mosso'nun sahne aldığı unutulmaz bir kapanış konseriyle son buldu. Üç gün süren festivale her gün katılarak Tarsus halkı ve festivale gelenlerle yakın temas kuran Başkan Vahap Seçer, belediyeciliğin sadece bilinen hizmetlerin dışında sosyal ve sanatsal faaliyetlerde de öncü olması gereken bir kurum olduğunu gösterdi. Gelecek yıl çok daha kapsamlı bir festivalin sözünü veren Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, herkesten tam not aldı.

CEYHAN'DA YÜZLER GÜLDÜ

Bu arada Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye tarafından bu yıl birincisi düzenlenen “Ceyhan Zeytin ve Zeytinyağı Festivali” çok beğenildi. Coğrafi işaret belgesi alan Ceyhan'da üretilen zeytin ve zeytinyağı için düzenlenen festivalin görkemli geçmesi için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Ceyhan'da ürettikleri zeytin ve zeytinyağı ile Türkiye'nin dikkatini çeken başta kadın girişimcilerimiz olmak üzere tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum. Coğrafi işaret belgesini aldığımız zeytin ve zeytinyağımızla bundan sonra Ceyhan'ın marka şehir olma yolunda önemli adımlar attığını müjdelemek istiyorum” dedi.