Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Seyhan’da CHP’li aday adayı yarışı

2024 Mart ayında yapılacak yerel yönetimler seçimleri için siyasi partilerde düğmeye basıldı.

Cumhur ittifakını oluşturan partiler 31 Mart 2024'te yapılacak seçimlerde kazanacak adayları belirlemek için hummalı bir çalışmaya koyulurken, son yapılan büyük kurultaydan sonra değişim rüzgarlarının estiği CHP'de ise büyük heyecan var.

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Seyhan Belediye Başkanlığı için yarış şimdiden alevlendi. Mevcut başkan Akif Kemal Akay, aday adaylığı için hazırladığı dilekçesini CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu'na teslim etti.

Beş yıldır hizmet aşkıyla yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı görevini ikinci dönemde de istediğini söyleyen Akif Kemal Akay'ın adı en güçlü adaylar arasında geçiyor. Başkan Akay, göreve geldiği günden beri çok sıcak ilişkiler kurduğu Seyhan halkına bir dönem daha hizmet etmek istediğini ve bunu başaracağını da söylüyor.

Seyhanlılar ise bugüne kadar ortaya koyduğu hizmetlerde tüm Seyhanlıların takdirini ve sevgisini kazanan Akif Kemal Akay'ın aday gösterilmesi halinde Seyhan'da seçilmesine banko gözle baktıklarını ifade ediyorlar.

25 ve 26.Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Avukat Elif Doğan Türkmen de adaylık başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Köklü bir sosyal demokrat gelenekten gelen Elif Doğan Türkmen, 1994 ve 1999 yılları arasında meclis üyeliği yaptığı Seyhan Belediyesinde şimdi başkan olmak için sahaya iniyor.

Son iki dönemdir Seyhan'da hizmet veren Zeydan Karalar ve Akif Kemal Akay'a minnet ve teşekkürlerini ileten Türkmen, Seyhan için yeni hedeflerinden, projelerinden ve hayallerinden söz etti.

CHP Seyhan'da belediye başkanlığı için ismi geçen aday adayları arasında milletvekili olarak görev yaptığı yıllarda halkın arasından çıkmayan ve bu özelliğini vekillik sonrasında da devam eden Zülfikar İnönü Tümer, bu dönem belediye başkanı olmak için çaba harcayacak.

Avukat Emrah Kozay a iddialı isimler arasında. Genç adaylardan Hüseyin Orhan, Ahmet Adıgüzel ve Ahmet Dardağan da belediye başkanlığı adaylığı için başvurularını yapmış durumda.

Şüphesiz Seyhan'da daha bir çok isim bu yarışa katılacaktır. Ancak bilinen bir gerçek var ki, o da isimler kesinleştikten sonra adayların yapacağı tanıtım çalışmaları önem kazanacak. CHP'nin HEDEP ile seçim işbirliği yaması halinde kazanma şansı oldukça yüksek görünüyor. Gerek Seyhan'da, gerekse Çukurova'da kazanmasına kesin gözle bakılan CHP'nin Adana'nı merkez ilçeleri Yüreğir ve Sarıçam'da da iddialı parti pozisyonunda olmak için büyük çaba harcayacağı biliniyor.

Büyükşehir'de ise mevcut başkan Zeydan Karalar'ın yeniden aday olması söz konusu.

Burada cumhur ittifakının adayının kim olacağı ve nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu. Bu ismin netleşmesinden sonra CHP'nin adayının önemi bir kez daha artacak