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Ön seçim yapmaz iseniz başkanlığınızı bitirirsiniz

Yerel seçimlere çok kısa süre kalmasına rağmen muhalefet partilerinde fazla bir hareket görülmüyor.

CHP Kurultayı bitti ve değişim diyen grubun adayı Sayın Özgür Özel, Genel Başkan seçildi. Yürekten kutluyorum ve başarılar diliyorum. Gerek seçim öncesi, gerekse kurultay sonrası, 81 il başkanı ile birlikte çektirdiği gurup resimlerini görünce üzüldüm. Çekilen Resim erkek egemen bir görüntüydü. Sosyal Demokrat bir partinin bu görüntüsü partiye gönül veren kesimlerde de hoş karşılanmadı.

Sayın Özel, çok zor bir süreçte göreve geldiniz. Yaklaşan yerel seçimlerde alınacak sonuçlar son derece önemli. İşinizin en zor yanı da seçimlerdeki il ve ilçe başkan adaylarının belirlenmesi olacak.

Sayın Özel bir gerçeği gözden kaçırmamanızı öneririm. 2002'den bu yana 21 yıldır AKP'yi iktidara taşıyan kadın seçmenlerin desteği olmuştur. Diğeri de, şu anda 35 -40 yaşındaki gençlerin büyük çoğunluğu Sayın Erdoğan'dan başka siyasetçiyi bilmiyor. Zaten dindar ve kindar kuşaklar yetiştireceğiz dediler. Bunda da büyük oranda başarılı oldular.

Sayın Özel, tüm bunları neden dile getiriyorum. Şu anda, diğer partilerle ittifak hesapları yapmadan önce, yerinizde olsam seçmen düzeyinde kadınlar ve genç kuşakları öncelerim. Bu konuda büyük uğraş vermelisiniz. Konuşmalarınızda ve eylemlerinizde gençleşmeyi önceliyorsunuz. Bu son derece önemli.

Kadınlarımız, Cumhuriyetle birlikte değişik uzmanlıklar konusunda son derece önemli görevler üstlenmişler ve bugünlere gelinceye kadar da gerek ulusal gerekse uluslararası bilimde ve sporda büyük başarılara imza atmışlardır.

2023 yılında ATATÜRK'ün kızlarının filedeki başarıları dillere destan oldu. Aynı yıl içinde onlarca kızımız Avrupa'da çeşitli branşlarda birincilikler ve altın madalyalar aldılar.

Sayın Özel, adayların önseçimle veya anketle belirlenmesi sosyal demokrat bir parti için kaçınılmaz. Bu konuyu da ilk günden beri dile getirdiniz. Bu seçimde liyakatli kadın adayların özellikle büyük kentlerde öncelenmesi başarının ilk işareti olacaktır. İstanbul, Ankara ve İzmir'de kadın başkanların olması, CHP'nin erkek egemen görüntüsünü ortadan kaldıracaktır.

İstanbul'u bekleyen deprem tehdidi göz ardı edilmemeli. Tehdidin çok daha fazla olduğu ilçelerde seçilecek adaylarda deprem konusunda uzman olanlar, alt sıralarda olsa bile tercih edilmelidir.

Değişim sloganıyla geldiğiniz başkanlıkta, seçimlerde başkan adaylıkları belirlenmesinde en yakınınızda ki eski yönetim artıklarının önerilerine kesin kez kulaklarınızı kapatın. Seçmen her şeyi çok iyi biliyor. İddia şu ki, geçmiş yönetimlerce hangi başkan yardımcılarının hangi illerde, hangi başkan adaylarını belirlediğini ve bu başkanlarla ilgili çıkan çirkin imar dedikoduları herkesin ağzında.

Sayın İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul'da yaşayan CHP'li seçmenlerin öngörülerini bilebilir. Ancak, İmamoğlu'na sadece CHP değil, diğer partililer de oy veriyor. Bu kez seçim çok önemli. Seçim kazanılmasında sokağın sesi çok önemlidir. Sokağın sesi, İstanbul'da ki İlçe Belediye Başkanlarının tümünün değişmesi yönündedir.

DİKKAT Sayın Genel Başkan: Adaylığınız ve seçildikten sonraki tüm söylemlerinizde, kesinlikle ön seçim yapılacağını ısrarla belirttiniz ve sizi başarıya bu sözünüz taşıdı.

Bugünkü haberlerde, duyduğum bir haberle irkildim. O da ne? Deneyimli oldukları söylenen ve 5 kişilik aday belirlemede danışma kurulu oluşturulduğu söylendi. Bu tam bir skandaldır. Hem önseçim diyeceksiniz, sonra da danışma kuruluna ne danışacaksınız? Seçmen demez mi, “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.”

Şayet adaylık konuları, bu danışma kuruluna havale edilerek sulandırılır, örgüt yönetiminde ön seçim yapılmazsa örgütteki seçim heyecanın tümüyle yok edersiniz.

Henüz başkanlığınızın balayı döneminde, Genel başkanlığınızı tartışılır duruma getirirsiniz. Bizden söylemesi !!!

SON SÖZ: “Hiçbir şeyden çekmedik, namuslu görünüp namussuzlardan çektiğimiz kadar.” KEMAL SUNAL