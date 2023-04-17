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2023 hedefleri tutmadı 2028 verelim!

Erdoğan tarafından açıklanan AKP'nin seçim beyannamesi adeta ülkeyi ne kadar kötü yönettiklerinin belgesi… Bomboş bir vaatler manzumesi…

Bundan 12 yıl önce “2023 Hedefleri” diye tutturmuşlardı. Her ortamda sanki gerçekleşmiş gibi atıp tutuyorlardı. Bırakın hedeflerini gerçekleştirmelerini, yanından bile geçilemedi.

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Bundan 12 yıl önce açıkladıkları hedeflere göre, 2023'te 2 trilyon dolar olacağını ilan ettiği milli geliri yeni seçim beyannamelerinde 2028'de 1.5 trilyon dolara kadar indirdiler.

Hele 25 bin dolarlık kişi başı milli gelir vaadi… O da 16 bin dolara çekildi.

Ya işsizlik? 2023'te işsizliğin yüzde 5'e ineceği söylenirken şimdi 2028'de yüzde 7'ye düşürmeyi vaat ediyorlar. Hiç utanma emaresi de göstermiyorlar.

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Yine de ben açıklananların hepsine razıyım ama yapamazlar. Yazarken belli ki hesap makinesi bile kullanmamışlar. Bari matematik bilen birine yazdırsaydılar.

Beş yıl boyunca ülkenin ortalama yüzde 5.5 büyüyeceğini hesaplayıp, milli geliri 1.5 trilyon dolara çıkarmak nasıl mümkün olabilir? Bunu “ben ekonomistim” diyene sormak gerekir!

Dönülmez ekonominin ufkundayız

Yaktık gemileri, dönüş yok artık geri… Seçime kadar idare ettiler, ettiler… Kaçınılmaz olarak iş bir yerde kopacak. Ortada böyle bir tablo varken elbet sorun çıkacak!

Almışsın, satmışsın ilk üç ayda 35 milyar dolar fazla para ödemişsin. Eksidesin… Şirket olsan çoktan batmıştın.

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Şubat ayında 8.7 milyar dolar olarak gerçekleşen cari açık Merkez Bankası'nın ocak ayı rakamını 10 milyar dolara revize etmesiyle bu yılın ilk iki ayında 18.7 milyar dolar oldu.

Sahi 2023 yılı hedefin neydi? Şöyle açıklamışlardı: “Cari işlemler açığının 2023 yılında 22 milyar dolar seviyesine gerilemesi, böylece cari işlemler açığının GSYH'ye oranının ise yüzde 2.5 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.” Bunu hangi iş bilmez öngörüyor?

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Yıllık hedef mart ayı cari açığın belli olmasıyla beraber aşılmış olacak. Peki kalan 9 ayda ne yapılacak?

Şubat itibarıyla 12 aylık cari açık toplamı 55.4 milyar dolara yükselerek 2013 yılından bu yana geride kalan 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Sorsanız, ihracat rekorlar kırdı!

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İktidarın ekonomik modeli, lirayı zayıf tutup ihracat artışıyla cari fazla yaratmak üzerine kuruluydu. Ne oldu?

Mevcut sistemle ekonominin düzeleceğini bekleyen varsa beklemesin boşuna… Böyle tarak böyle başa…

Her yeri ektik Moritanya eksik kaldı!

Ülke tarımının halini biliyorsunuz. Çiftçi her daim şikayetçi… Ülkemizde 3.5 milyon hektar tarım arazisi boş yatıyor. Maliyetlerin yüksekliği nedeniyle ekilip biçilemiyor.

Ekilmeyen araziye el koyma yasası çıkarttılar. Oysa üreticiye gerekli destek, teşvik verilmediği için bu araziler ekilemiyor. Tarımsal ve hayvansal üretim geriliyor. Ürettiğimiz ürün yetemediği için Türkiye ithalata yükleniyor.

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Sabaha kadar yazarım bu konuda ama daha ilginci var sırada… Tarım ve Orman Bakanlığı resmi web sitesine girin… Ne yazıyor orada?

Özel sektör, yurt dışında 12 kardeş ve gönüldeş ülkeye tarım ve hayvancılık yatırımları yapması için çağrılıyor. Her kuşu tuttuk şimdi de leylek peşine düşülüyor.

Bizim çiftçi tamam, o işi hallettik, buyurun şimdi de Azerbaycan, Cezayir, Çad, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moritanya, Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan, Venezuela'ya yatırım yapın deniliyor.

Boş da durmak yok! Yurt dışına yatırım kampanyasına yönelik olarak ülke masaları kurulmuş ve görevlendirilen uzmanların özel sektörün bu ülkelerde yapacakları tarım ve hayvancılık yatırımları için rehberlik ve her türlü destek veriliyor.

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Sen git 21 yıldır ülke tarım ve hayvancılığını çökerten kendileri değilmiş gibi öz çiftçini kuş kadar destekle el alem için masa kur. Ülkede tarım ve hayvancılığın geldiği son nokta budur!

O kadar da rahatlar ki bu konuda, şahsen “ben mi başka ülkede yaşıyorum” diye şüpheleniyorum. Bu ne gamsızlık arkadaş, bilmediğimiz bir Türkiye daha mı var?