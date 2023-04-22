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Bayram hediyesi günlük 5 liralık gaz verdi!

Bak yine bu bayram dünya para gitti diye hayıflanacaksınız pazartesi… Bunun daha Kurban Bayramı var.

Yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü, babalar günü ve her geçen yıl sayısı artan özel günler söz konusu… Yanına bir de efsane ekim, şahane kasım, mükemmel aralık diye uydurulan sözde internet alışveriş indirimlerini ekle… Peki para nerede?

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Sebebi basit… Ekonomilerin tasarruf sahiplerini daha fazla harcamaya yönlendirmesi gerekiyor. Peki, vatandaş hangi birikimini harcayacak?

Açıklanan veriler Türkiye'de tasarrufun olmadığını söylüyor. O zaman neyi harcıyoruz? Limit kalmışsa kredi kartını…

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Bayram hediyesinin kralı Erdoğan'dan geldi… Seçim sağ olsun cebinden veriyor gibi bir ay bedava doğalgaz verdi. Ayrıca 25 metreküpe kadar bir yıl bedava… Yani günlük 5 lira…

İyi de doğalgaz fiyatları 2022 Eylül ayından itibaren öyle bir inişe geçti ki, şu anda fiyatı neredeyse o günlerin beşte, onda biri… Biz gördük mü indirimi?

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ABD'de de doğalgaz son bir yılda senede 10 dolar seviyelerinden 2 dolara kadar düştü. Avrupa'da 346 dolardan, 38 dolara düştü.

Sadece 2022'de hane tüketiminde doğalgaza yüzde 164 oranında zam yapıldı Türkiye'de… Bu fiyatlarla 6 ay hiç para almasa yine kârda!

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Çıkan gaz bu fiyatlarla maliyetini kurtarsın ben razıyım… Günde 3 milyon metreküp gaz… Ayda 90 milyon, yılda 1 milyar 90 milyon metreküp yapar. Şimdilik tabii…

Kapasite artınca yılda 10 milyar metreküpe çıkalım. Üretim artacağı için bunu 8 katı ile çarpalım… Ne etti? Türkiye tüketiminin yaklaşık yüzde 10'u mu? Yırttık abicim!

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Ya bayramdan sonrası? Dolar kuru bayram öncesi son gün serbest piyasada Türk Lirası karşısında 20.40'ı dürttü, elimizden öptü. Böylesine rezalet yönetilen bir ekonomi için gayet normal bir görüntü…

İşin kötüsü ekonomi yönetimi de ne yapacağını bilmiyor. Sizin, benim gibi oturmuş seyrediyor. Düşsün diye bekliyor. Ekonomiyi getirdikleri yer kapasitelerini, bilgi düzeylerini hayli aşıyor!

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Ekonominin durumunu tanımla derseniz, devrilen ağacı ince dal ile destekleyip bir süre idare edersin ya… Hah işte bizim ekonominin durumu da o dalın dayandığı yere kadar… Sonrasında bir fırtına kopar…

Neyse bayram bayram ağzınızın tadını kaçırmayayım. Çektiğim YouTube videosunda bunu eğlenceli şekilde yapmaya çalıştım. Yine de insanlar gerçekleri duyunca “ne yapacağız?” demekten kendini alamadı.

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Bize gereken müjde değil mucize… Öyle günde 5 liralık gazı bedava verince yılların kötü yönetiminin çıkardığı sorunların geçilemiyor önüne…

Ekonomiyi yönetenlerin kapasiteleri yetersiz kalıyor bu süreçte… Erdoğan, Nebati, Şahap Kavcıoğlu triosunun da bayramını kutlarım bu vesileyle… Lütfen bu son bayramımız olsun birlikte…