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Böyle numara görülmedi!

İşin açıkçası böyle alengirli bir kandırmacayı takdir etmemek elde değil… Tamam emekliye ve memura giren girdi ama çok şık numara… Saygı duyduğumu söylemek istiyorum ayıp olmazsa…

Neydi o? Karadeniz'de bulunan doğalgazın ulusal dağıtım sistemine girdiği ilan edilerek, hanelerde kullanılan doğalgazın mayısta “bedava” olacağı, hazirandan itibaren de yıl sonuna kadar aylık doğalgaz tüketiminin 25 metreküpe kadar olan kısmından ücret alınmayacağı açıklandı.

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Mayısta açıklanacak enflasyonun kağıt üzerinde ciddi düşüş göstereceği seçim goygoyunda kimsenin aklına gelmedi. Adamlar kazanabilmek için kesenin ağzını açtı falan denildi. Oysa bütçeden kuruş çıkmayacağı gibi çok daha fazlasının gitmesi engellendi.

İstatistik Kurumu, mayıs enflasyonu hesabında doğalgaz için “sıfır fiyat” yöntemi uygulayacağını duyurdu. Yani sanki fiyatlar düşmüş gibi hesaba dahil edecekti, etti.

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Bu arada Karadeniz gazının henüz sisteme girmediği, Rus gazının bir ay bedava dağıtıldığı, Rusya'nın BOTAŞ'tan doğalgaz alacağını da 2024'e ertelediği ortaya çıktı.

Buna bağlı olarak da mayıs ayı enflasyon hesaplamasında doğalgaz bedeli yer almayınca açıklanan hayal ürünü resmi rakamlara göre mayısta aylık enflasyon yüzde 0.04 arttı. Seçim döneminde gazın evlere bedava verilmesi enflasyonu 3 puandan fazla düşürdü.

Bu yolla, yıllık enflasyonun düşürülmesi, memur ve emeklilerin temmuzdaki maaş zammı ve enflasyon farkının aşağı çekilmesi sağlandı…

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Nasıl numara ama… Onca yıldan sonra sihirbaz oldular sonunda… Hem yaratıcı hem sonuç alıcı… Kimin aklına gelmişse öyle üç beş kişiyi değil, milyonları uyutmayı başardı.

Aslında eğer verdikleri sözü tutarlarsa çalışan memurun en düşük maaşı 22 bin lira olacak temmuz ayında… Olan emeklilere olacak.

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Erdoğan'ın faiz indirilirse enflasyonun ineceği tezi dikkat ederseniz tamamen eridi, bitti… Doğalgaz fiyatı indirilince enflasyon iniyormuş meğerse…

Yüz yılı aşkın bir süreçte, üniversitelerin ekonomi bölümlerinde tersi anlatıldığı halde, iddia ediyordu nedense… Şimdi Mehmet Şimşek bu teoriyi çöpe atmadan nasıl ilerleyecek? Budur esas hikaye…