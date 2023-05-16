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Erdoğan enkaz devralacak!

Milli Piyango da birine çıkıyor sonuçta… Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı matematiksel olarak bakarsak piyango tadında… Kazansaydı ne fark edecekti? Ekonomi anlayışı ve sistemi tamamen değişecekti.

Peki şimdi değişmeyecek mi? Mevcut yönetim uyguladığı politikalarda bir değişikliğe gitmez duvara çarpana kadar… Yine de böyle gidemeyeceği aşikar… Zaten az ileride duvar…

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Şöyle anlatayım, hesabı siz yapın. 2023 bütçe tahmininde bütçe açığı 659.4 milyar lira olarak öngörülmüştü. Hedefi tutturma adına oldukça yüksek tutmuşlardı beklenen açığı…

Ocak ayında 32.2, şubat ayında 170, martta ise 47.2 milyar lira açık veren bütçe dengesi, nisanda ise 132.4 milyar lira açık verdi. Böylece ocak-nisan döneminde bütçe açığı 382.4 milyar lira oldu. Yarı çoktan geçildi dört aylık süreçte…

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Keşke bu kadarla kalınsaydı. İşçiye yapılan zam, emekliye söz verilen zam, deprem giderleri, emeklilikte yaşa takılanların önemeleri ve diğer seçim vaatleri hesaba dahil değildi. Düşün önümüze gelecek maliyeti…

Hem cari açık hem bütçe açığı… Üzerine döviz açığı, tasarruf açığı… Ülkenin sanki bir tek kısmeti kapalı… Ekonomiyi batırmanın en kısa anlatımı…

Bütçenin durumu aslında verdiğimiz cari açıktan bile daha tehlikeli… Cari açık döviz durumunuza bağlıdır. Cari açık verebilmek için ya döviz kazanmalı ya da döviz borç bulmalısınız ki yurtdışından alım

yapılabilsin.

Yurt dışından mal almak dövize talebi artırır. Bu durum döviz fiyatlarını yükseltir. Yurt dışından gelen mallar pahalanır. Talep düşer. Bizde döviz artmasın diye baskılıyorlar bu durum daha çok zarar veriyor. Aradığınız bilgi düzeyine

ulaşılamıyor.

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Nitekim bütçe açığı daha da tehlikelidir. Ülkeyi çabuk batırır! Açık verdikçe para basıp açığı kapatırsınız. Para bol basılınca da herkes kaçar. Çanlar çalar, kurlar artar. Önlem almaya zorlar.

Bizde bütçe de gerçekte var olmayan, sanal sayılardan oluşan, keyfe keder hazırlamış bir manzume… Meclis'te sunum yapılıyor. Cumhurbaşkanı milletvekilleriyle muhatap bile olmuyor.

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Bütçe bitince devreye girecek ek bütçe… O da biterse borçlanırlar gönüllerince… Kime ne anlatacaksın ki bu yönetim sisteminde?

Bunu halkın da anlamasını beklemiyorum tabii ki… Anlamak zorunda da değiller… Maalesef sonuçlarını yaşayarak öğrenecekler. Acı olan da bu mu? Değil! Böyle böyle eğitilecekler.