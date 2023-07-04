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Gaye Hanım ne kadar dayanır?

Yeni Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım önderliğinde yapılan açıklamada “döviz kurunu baskılamak için döviz satışı yapılmayacak ve öncelik enflasyonda olacak” denildi.

İşin enteresan tarafı beş kişilik Para Kurulu'nu oluşturan şahısların dördü aylar boyunca tam tersini yaptı. Belli ki Nebati'nin epistemolojik kopuşu işe yaramadı.

HHH

Eksi rezerv ile olmayan parayı sattılar. Özel

bir kurumda çalışsalar dolandırıcı diye o anda tutuklanırlardı. Seçimlere kadar günü kurtardılar, memleketi batırdılar.

Maşallahları var.

Nitekim rezervler bu kadar kötü olmasaydı Merkez Bankası'nın kapısından geçirmezlerdi Gaye Hanım'ı… Yabancılar belki etkilenir, üç-beş döviz yollar diye o koltuğa oturttular. Yoksa AKP'li olarak kimler kimler sıradalar.

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Peki bu açıklamadan sonra ne oldu? Bloomberg'de çıkan habere göre dün kamu bankaları yaklaşık bir milyar dolar sattılar.

Onlar Merkez Bankası değil ki! Ne fark eder? Bu saatten sonra kim sorgulayacak? Onu mu sattın, bunu mu aldın, naaptın? Sanki biri çıkıp “dur yahu yapma” diyebilecek. Böyle gelmiş, böyle gidecek.

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Gaye Hanım o koltuklardan kalkmamak için her şeyi yapabilecek diğer dört emir kuluna sormuş mudur, “Peki, bu rezerv nasıl bu kadar çok eksiye girdi?” diye…

Dolar yükselmesin diye kendine ait olmayan rezerv stokuna girip piyasaya müdahaleye devam ettiklerini, sonra da ülke ekonomisini kilitlediklerini anlatırken yüzleri kızarmış mıdır o dört kişinin?

Yok lan nerede… Satmayacakları şey yok. Altınları bile sattılar.

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Rezervleri zaten ekside olan Merkez Bankası'nın bir yandan doların yükselişini frenlemeye çalışması, diğer yandan dış ticaretten kaynaklanan açığı finanse etmesi ve dışarıdan döviz gelmemesi…

Bu denklemde kaçınılmaz olan ne? Ödemeler dengesinin çökmesi… Onu engellemeye çalışıyor işte… Gaye Hanım nasıl bir ortama düştüğünü anlamıştır zaman içerisinde…

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Kredi derecelendirme kurumlarının tamamı “Türkiye'ye yatırım yapmayın” diyor. Dünyada itibarımız felaket… O para nereden gelecek? Körfez yollarsa bayram edilecek.

“Faizler hızla yükseltilmeliydi” diyorsanız bir de buna diğer yönünden bakınız… Bankaların ellerinde onlara zorla satılmış o kadar çok düşük faizli tahvil var ki anında erirdi sermayeleri…

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Döviz rezervleri sıkıntılı olan yatırım çekmesi bu şartlarda mümkün görünmeyen tüketime ve ithalata dayalı bir büyüme modeline sırtını dayamış bir ekonomi kredi genişlemesiyle ülkeyi daha ne kadar taşır?

Bankaların kredi vermeleri sıkıntılı olunca özel sektör nasıl para yaratır? Bu denklemin içerisinden nasıl çıkılır? İşi çok zor… Bakalım Gaye Hanım ne kadar dayanır?