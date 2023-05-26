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Kıbrıs Sarayı’na para yetmedi!

Erdoğan'ın talimatıyla 2 milyar 285 milyon TL harcanarak Kuzey Kıbrıs'a inşa edilen saray için bir ihale daha düzenlendi.

Bu ihaleyle saraya 20.6 milyon TL daha harcanacağı açıklandı. Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanlığı binasını gecekonduya benzeterek beğenmediğini belirtmişti.

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Sahi ihale nasıl yapıldı? Özel davetle… Yani her isteyen katılamadı. ‘Bu yapacak' denildi, ihale o firmaya verildi. Sahi neresine yetmedi de fazladan para istendi?

Seviyor böyle şeyleri… Hatta, “Sayın Putin bir ziyaret yaptı. Bizim salonda kendisiyle konuşuyoruz. Şöyle bir süzdü her tarafını… Ayrılırken, büyük devlet olmanın alametifarikası budur!” dediğini miting alanında anlatmıştı.

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İlginç bir bakış açısı… Sokaktaki halkın haline bakmayıp ülkenin yönetildiği yere bakarsak Japonya'nın itibarı yerlerde… Bari bizim ek bütçe kadar harcasalardı…

Japon İmparatoru ziyaretçileri ile bir odada görüşür. Oda dediğim de küçücük, 4 tahta koltuk bir vazo, yukardan sarkan bir lamba… Yakıştı mı Japonlara?

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Kıbrıs Türk tarafı Cumhurbaşkanı'na “Seni saraylarda yaşatacağım” dedi adeta…

Bence hiç uğraşmayalım, bizimkilerden birini onlara verelim. Kendimize yenisini yapalım. Beş Parmak Dağları'na da şöyle her yerden görülecek 50 bin kişilik bir cami kondurursak… Çoluk çocuk yuvarlanabilecekleri millet bahçeleri… Bir keyif çayı içerler mi?

Durmak yok ama… Ardından denize yeni bir havalimanı… Duble yollar da unutulmamalı… Hasta garantili şehir hastaneleri… Maraş'a da girdi mi TOKİ… Peki, bunlar bizi keser mi?

Girne-Mersin arası “5'inci Murat Köprüsü”, araç geçiş garantisi… Cebimizden 5 kuruş çıkmadan ödemeler dolar bazında… Kimlerin alacağı zaten belli ama… Yakışır aramıza…

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Sevgili Kıbrıslı kardeşlerim… Beş dönümü verin bu iş huzur içinde çözülsün. O saray illa yapılacak oraya… Beton dökmeden olur mu Allah aşkına?

Vay efendim 1567 yılında inşa edilen Venedik Burcu üzerinde yer alıyormuş yok efendim siyasi mücadelede simgesel bir öneme sahipmiş… Geçiniz…

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Zaten ne sığdıracaklarsa 5 dönümcük araziye… Bizde sadece biri tek başına 800 dönüm… Günde 40 milyon lira gibi cüzi bir miktar para yediği iddia ediliyor ama…

Halk bolluk içerisinde dert üstü murat üstü yaşıyor. Millet iş beğenmiyor! En büyük adalet binası, en büyük hastane, en büyük havalimanı… Sonuç? Acı reçete!

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Bakın gariban Joe Biden… Sözde süper güç Amerika'nın başkanı… Öyle istediği yere saray, istediği yere köşk yaptırırlar mı? Nerede onlarda o bolluk?

Bakalım Kıbrıs Türk kesimini tanımayanlar Cumhurbaşkanlığı'nın yeni yapılan sarayını görünce bu sefer ne diyecekler? “Oha saraya bak, olmaz artık tanımasak…” Şak kardeş devletimizdir.

Şimdi sıra yazlık sarayda…