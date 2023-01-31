PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Masanın vaatleri 12’den vuruyor hedefi

Millet İttifakı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni, ne yalan söyleyeyim eleştirdiğim her şeyi dile getirmiş gibi… Tabii uygulama da önemli… Yapılacaklar adı altında 9 ana başlık 75 alt başlık ve 2 bin 300'den fazla vaatten oluşan sunum medeni bir ülkede olması gerekenlerden fazlası değil… Zira ülkede o kadar çok şey kötüye gitmiş ki, sayınca düzeltilmesi gereken yüzlerce konu çıkıyor ortaya…

★★★

Mesela… “Merkez Bankası kanununda temel görevleri, araç bağımsızlığını ve üst düzey atamaları ilgilendiren değişikliklerin yapılabilmesini sağlayacak mevzuat düzenlemesini gerçekleştireceğiz” denilmiş… Harika bir şey değil mi? Değil! Normali zaten bu… Ülke nasıl anormal hale geldiyse sevindirik oluyoruz işlerin eski haline döndürüleceği söylenince…

★★★

“İtibar gerekçesine sığınılarak gerçekleştirilen tüm gereksiz harcamalara son vereceğiz” de maddelerden biri… Olur mu öyle şey? Devlet-i Aliyye niye sıkıntıya girsin ki? Hiç itibardan tasarruf edilir mi? Seçimden sonra havaya silah sıkarak, konvoy yapıp kornalara asılarak kutlamadık mı sonuçları? Şimdi devlete; “Sen de harcamalarını biraz kıs” demek bize yakışır mı? Oysa anlattık yıllarca… Devleti yönetenlerin harcadıkları paralar milletin ödediği vergiler… Yapacakları borçlanmalar milletin sırtına yükledikleri yükler. Kısaca senin paranı harcıyorlar.

★★★

Hele “mali kural” hakkında yazılan madde… Mali Kural yasa tasarısı Meclis'e geldi yıllar önce… Komisyonda kabul edildi. Zamanın ekonomi kurmayı Ali Babacan yasanın çıkacağına o kadar inanmıştı ki; “Artık Türkiye'nin de bir mali kuralı var. Mali kural ile birlikte Türkiye artık birçok ülkenin 5 adım önüne geçti!” gibi büyük konuşuyordu. Lakin maç bitmemişti!

★★★

Yasanın çıkmasına ramak kala zamanın Sanayi Bakanı Nihat Ergün çıktı; “Yatırım yapan Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı'nın çekinceleri ve itirazı nedeniyle kuralın ertelendiğini” açıkladı. Ertelenme falan değildi, bildiğiniz iptal edildi! Nitekim yasalaşsa kafaya göre para yiyemeyeceklerdi.

★★★

Çekincesi olan Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı kimdi? Çok amaçlı İsviçre çakısı her görevin adamı Binali Yıldırım! Tabii ki Binali Yıldırım'ın bu itirazdan haberi bile yoktu.

Nitekim yasa tasarısına ilk imzayı atanlardan biri oydu… Acaba kim istememişti, kurallı yönetmeyi kim kabul etmemişti? Biliyorsunuz siz onu!

★★★

Hele en sevdiğim maddelerden biri “Cumhurbaşkanı uçaklarını satıp yangın söndürme uçağı alacağız” demeleri… Nefis madde valla… İtiraz edecek bir kişi var mı bu konuya? Yüzlerce madde daha var Mutabakat Metni'nde… Yapabilseler keşke… Böyle bir ülkede yaşamak istiyorum ben de… Önce anlatmak gerekiyor bunları millete… Tabii sonra da seçilmek gerekiyor seçimde… Sahi Erdoğan'ın vaatleri ne?