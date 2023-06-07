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Mehmet Şimşek ne kadar dayanır?

Piyasaların adeta şampanya patlatarak kutladığı Mehmet Şimşek'in kabinede yer alması sadece dekordan mı ibaret yoksa icraat yapabilecek mi? Ekonomiyi yorumlayabilmek için bunu görmeli.

Nitekim daha önce Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olacağı açıklanan Mehmet Şimşek'in birçok yetkisi elinden alınıp vitrine oturtulmuştu. Yine aynı tarife uygulanmayacağı kimin malumu?

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O dönemde Mehmet Şimşek'in yetkileri tırpanlanıp sadece Merkez Bankası, Hazine ve kamu bankalarından sorumlu oldu.

Buna karşın SPK, BDDK, TMSF gibi kurumlar Nurettin Canikli'ye bağlandı. Eximbank ise Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'ye geçti.

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Seçim mitinglerinde Erdoğan'ın verdiği mesajlar gayet net ve mevcut politikaların uygulanmaya devam edeceği yönündeydi.

“Faizler yüzde 8.5'a indi mi? İndi!” dedi. Alkışladılar. Ne var ki ne dese alkışladıkları için ne dediğini dinlediklerine bile emin değilim…

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Özellikle yabancı raporlarda Mehmet Şimşek'in faizleri yüzde 25'e çıkartacağı iddia ediliyor. Onların Türkiye ekonomisi ile ilgili haberleri bizden daha önce edindikleri

muhakkak…

Zira Erdoğan, “Biz ekonominin gerçekleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaya hazırız. Kimse kusura bakmasın bu konuda hayalci olup milletimizi zor duruma sokamayız!” diye yeni bir açıklama yapsa meydanlarda onu da alkışlayacak kitlesi var halihazırda…

Bu durumda yazık olmadı mı Naci Ağbal ve Lütfi Elvan'a…

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kendisinden önceki başkan Naci Ağbal'ı, yazarı olduğu gazetede faizleri düşürmediği için neredeyse “hain” ilan ediyordu. Gazete “Bu operasyonu kimin adına çektiniz?” manşeti ile çıkıyordu.

Ne oldu? Ülke ekonomisinin içinden geçtiler. Pisliği temizlesin diye Mehmet Şimşek'i getirdiler. Yardım etmesi için de Merkez Bankası Başkanlığı için Hafize Gaye Erkan'a teklif götürdüler.

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Çok zahmetli ve başarı şansı yüksek olmayan bir görevi kabul etmeleri bile takdir edilmeli. İyi, “Hay ben sizin yaptığınız, yapacağınız işi…” demedi. Demeliydi…

Ahmakça planlanmış “Yeni Ekonomi Modeli” adlı saçma sapan bir programının ekonomiyi hobi olarak takip eden biri bile tutmayacağını anlardı.

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Haliyle bizim ekonomi dehalarının teorileri tutmadı. Söz konusu programla birlikte başlatılan faiz indirimleri, kuru baskılama politikalarının sonunda sadece cari açıkta değil, enflasyonda, kurlarda ve hemen tüm makro göstergelerde olumsuz anlamda rekorlar kırıldı.

Önce geçmişte yaratılan enkazı temizle, yeni bir plan inşa et, durumdan nemalanan kısmı aşıp ona uyulması için Erdoğan'ı iknaya çabala, acı reçete nedeniyle milletten küfür ye, ekonomiyi gömüldüğü mezardan

ayağa kaldır.

Çok zor… Hele beş yıl… Mümkün değil bence…