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Sermaye kontrolleri bile kesmedi!

Sonunda Merkez Bankası dayanamadı, beyaz bayrağı kaldırdı. Saçma sapan politikalarla bir adım daha atmamızın mümkün olmadığını acaba anladı mı?

Kur Korumalı Mevduat döviz fiyatlarının neredeyse tek koruma kalkanıydı… Yatırımcılarına 5 aydır hiç kazandırmadığı gibi para kaybettirdi. Hızla çıkışlar başladı.

Merkez Bankası'nın önünde iki seçenek vardı. Ya doların yularını salacak ya faiz artıracak.

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Doların yükselmesi hele seçim öncesi kabul edilemezdi. Nitekim aynı zamanda bu artış enflasyonu körüklerdi.

Peki Merkez Bankası ne yaptı? Kur Korumalı Mevduat'ta faiz üst sınırını kaldırdı. Nedir anlamı? Adı konmamış örtülü faiz artışı!

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Neyi amaçladı? Son dönemce çıkışların hızlandığı Kur Korumalı hesaplarının yeniden ilgi görmesi… Görür mü? Belki çıkışları yavaşlatır.

Burada esas soru, uygulamaya koyduğu onlarca sermaye kontrolü diye adlandırılabilecek uygulama işe yaramadı mı?

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Mesela vatandaşların yurtdışına 50 bin dolardan fazla para göndermesi, nedenine dair belge ibraz edemiyorsa yasak kapsamında… Kafana göre para göndermek neymiş öyle… İlla açıklama yazılacak o dekontun üzerine…

Şirketlerde bir zahmet biraz daha geniş davrandılar. Yurtdışına 500 bin dolardan yani yaklaşık 10 milyon TL'den fazla para göndermesi de nedenlerini açık seçik belirtemiyorsa o da yasak kapsamında.

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“Para benim sana hesap mı vereceğim?” diyemiyorsun. O da yasak! Vereceksin. Benim hayatım benim param diyorsun, illa salça olacaklar… Sözde ekonomiyi yönetiyorlar.

Şirketlerin bankalardan aldığı krediyle döviz alması yasak. Döviz borçlarını ödemek için ne yapacak? Kapalıçarşı'nın yolunu tutacak.

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Göstermişim teminatı, almışım faiziyle parayı… İstersem parayla puromu yakarım. Yok yakamazsın! Serbest piyasa ekonomisi diyorlar ama parayı zincirle bağlıyorlar. En fazla kulübenin üç-beş metre çapında dolaştırıyorlar.

Neredeyse bankalar da döviz kabul etmeyecek yakında… Eğer döviz mevduatları toplam mevduatlarının yüzde 40'ından fazla olursa ceza ödeyecekler. Zaten döviz kredi bile veremiyorken kim toplamak ister?

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Bankaya gidiyorsun, döviz alıp mevduat yapmak istiyorsun. Garibim bankacılar da ne yapsınlar. Talimat gitmiş, hedef verilmiş. Seni caydırmaya çalışıyor.

Muadil ilaç veren eczacı gibiler… Kur Korumalı diyorlar… Kur Korumalı dünyada kaç ülkede para yerine geçiyor? Sanal döviz ile ekonomide zaman kazanmaya çalışıyor ülke…

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Bazıları kuleleri ardı ardına dikip binalara taşıyınca İstanbul Finans Merkezi olacak sanıyor. Bunun yasaklarla olmayacağını anlayacak kapasiteye ulaşılamıyor, lütfen bir süre sonra tekrar deneyin…

Değil Finans Merkezi, cacık olmaz! Finans Merkezi demek bütün dünyadan ülkelerin parasını sana getirip, güvenip sende tutması demek… Getiren ahmağı bulursan beni de haberdar et!