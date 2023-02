PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekmek Karnesi! Ayakkabı Yalama!

Şu karlı soğuk kış günlerince pek çok kentimizde sabahın karanlığında; “ucuz dana kıyma ve dana kuşbaşı kuyrukları” uzuyor. Sadece yoksul barındırma deposuna dönüşen başkent Ankara'da ve diğer büyük kentlerimizde değil Türkiye'nin et üretim merkezleri Erzurum, Erzincan, Van gibi hayvancılık bölgelerinde de “kasaplara göre biraz daha uygun fiyata et alabilme kuyrukları görülmeye” başladı. Türkiye'nin yoksul ve dar gelirli, yani kazançları yüksek ve yapışkan fiyat artışları nedeniyle harcamalarına yetmeyen kesimleri; “elektrik ve doğal gaz faturası mahkumu” olmuşlardı, şimdi de “ucuz et kuyruğu mahkumu” haline geldiler.

Sanki savaştayız.

Kuyruk ve savaş!

İkiz kardeşler.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında başta o yılların en zengin ülkeleri olmak üzere dünyanın yüksek nüfuslu kalabalık cumhuriyetleri ve Türkiye'de de “ekmeği karneyle eşit dağıtma” ihtiyacı doğmuştu.

Amerika'da.

Almanya'da.

Fransa'da.

İngiltere'de.

Hollanda'da.

Hindistan'da.

Torpilli, arkası olan, arsız ve fırsatçı azınlığın karşısında yoksul, sahipsiz olanların da “ekmeğe, süte, yağa, giysiye” eşit ulaşabilmesinin yolu “karne ile dağıtım” yapmakta bulunmuştu.

Ekmek karnesi!

Yağ karnesi.

Şeker karnesi.

“Yokluğu eşit paylaşmayı” ve darlık yıllarını “eşit fedakarlıkla aşmayı” başarmak için bulunmuş çözümlerdi.

★★★

Dünyayı sarsıp sallayan o savaş yıllarında her ülkeyi yönetenlerin başvurduğu “karneli dağıtımı” gösteren yazılı ve görsel haberlere isteyen herkes ulaşabilir.

Arama yapın.

Önünüze gelsin.

Birkaç örnek:

★★★

Bunlar gibi yüzlerce fotoğraflı haber, arşivlerin hafızasında dururken 21 yıldır değişmeyen iktidar partisi genel başkanı, seçimler yaklaşınca yine “ekmek karneye bağlanmıştı” propagandasına başladı.

70 yıl önce.

Dünya savaşı patlamıştı.

60 milyon insan öldü.

O yıllarda karne vardı.

Bunu söylemiyor.

Sadece o dönem iktidarda CHP vardı ve onun lideri İsmet İnönü Türkiye'yi o kadar kötü yönetti ki, halk ekmeğe muhtaç hale geldi ve “karneli günler sadece Türkiye'de hortladı, hortlatıldı” diyor. Elinde İkinci Dünya Savaşı yıllarından kalma ekmek karnesi gösteriyor.

Bu kirletilmiş bilgi.

Bu büyük bir yalan!

Sunturlu bir yalan!

★★★

Bugün dünya savaşı yok ve Türkiye savaşta bir ülke değil ama uzayan ucuz et, ucuz yağ, ucuz ekmek kuyrukları var. Kuyruklara 20 yıllık iktidarın basiretsiz, düşüncesiz, hesapsız, kitapsız yönetimi sebep oldu. Bu gerçeği gizlemek için “Reis'in ayakkabısını elinle yalayacaksın” telkinleri yapılıyor.

Ve şu tablo örtülüyor:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın 2023 yılı bütçe sunuş konuşmasına göre, 84.6 milyonluk Türkiye nüfusunun 60 milyonu devletten “ekonomik ve sosyal yardım alabilmek için Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne kayıt yaptırdı. Buna göre asgari yaşam standardının altında gelire sahip vatandaşın toplam nüfus içindeki oranı yüzde 70.9'a ulaştı.

60 milyon vatandaş!

Devlet dilencisi!