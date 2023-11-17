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Fenomen yan ürün!

Çarpık ağızlı, süslü, bayağı kızlar. Görgüsüz, hayta duruşlu oğlanlar. Ağızlara dil, gözlere bakış, kulaklara ses “fenomenler” oldular. Ülkede fenomenler hikayesidir gidiyor.

Gidiyor.

Gidiyor.

Sarhoş yürüyüşü.

Henüz dibi yok.

Aydın'ın Efeler İlçesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansör aniden dibe çakılmış 22 yaşındaki üniversiteli Zeren Ertaş sıkışarak hayatının baharında can vermişti. Üniversiteli kızımızın ölümüne sebep olan o çarık-çürük asansörü kimin yaptığı, kimin taktığı, kimin niçin denetlemediği yarım gün bile konuşulmadı Türkiye'de…

★★★

Her dakika.

24 saat.

40 gündür.

Fenomen konuşuyor.

Konuşuyor.

Konuşuyor.

Sarhoş konuşması.

Dünün şırfıntısı çirkin yüzlü kızların dolardan bigudi yaparken ve dünün sırıtkan suratlı sümüklü oğlanlarının liradan peçete yapıp sümüklerini silerken “güzellik merkezi binalarının” önlerinde son model lüks otomobillerini konuşmaktan “fenomenleri yaratan ana yapıyı öğrenmeye” bir türlü sıra gelmedi.

★★★

Bu iktidar 22 yıldır bize Hz. Peygamber ahlakı ile ahlaklanan yeni “Hz. Ömerler aradığını” ve mutlaka bulacağını, gençliğe, topluma, geleceğe yerli ve milli Hz. Ömerlerin örnek olacağını anlatıyordu. Hz. Ömerler yerine batı taklitçisi düşük düzeyli fenomen (!) patlaması oldu.

22 yılda:

Devlet bankasından kredi, kişiye özel imar izni, özelleştirmeden ucuza devlet fabrikası, devlet limanı, devlet arsası, devlet imtiyazı, devlet elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketi, garantili yol, köprü, boğaz geçişi projesi, hasta garantili hastane projesi, yolcu garantili havalimanı projesi, 1 liralık malı iktidar partili belediyeye 1000 liraya satış, Kızılay'ı transferci olarak kullanıp New York'ta vakıf gökdeleni dikme, hısım, akraba, dost, partiliyi devlet üst makam koltuklarına yerleştirip, üç maaşlı, dört maaşlı, beş maaşlı partili yönetici sınıf yaratma, Merkez Bankası'nın 128 milyar rezerv dolarları erirken; bankacılık sistemi içinde 50.000 doların üzerinde dövizi kimlerin aldığını gizleme, MAN Adası'ndan oğul, kardeş, enişte, dünürün Türkiye'deki banka hesaplarına gelen dolarların “nereden bulunup nasıl kazanıldığı sorusunu” cevapsız bırakma…

Fenomenler.

Bu yapıdan çıktı.

Güzellik Merkezi!

Yan ürün.

★★★

Hatırlayın.

Uzun zaman değil.

2 yıl önceydi.

Lüks bir otomobil içinde kokain çeken bir genç oğlanın videosu da fenomen olmuştu. 2021 yılının mart ayında gözaltına alınmış Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube'de verdiği ilk ifadesinde şunları söylemişti: “Hükümetteki güçlü insanlarla fotoğraf vererek kendime yeni kapılar açma düşüncesi beni her gün bir yanlışa sürükledi. Ticaret yapıyor olmama rağmen AK PARTİ Genel Merkezi'nde bir işim olursa, siyasi büyüklere daha yakın olursam, daha güçlü olurum düşüncesi ile orada işe girmek için bütün koşulları zorladım. Aylık maaşa maddi olarak ihtiyaç duymamama rağmen partinin gücü için orada olmak istedim. Pişmanım”

İlk fenomen oydu.

Yan üründü.

★★★

Siyaset ayağı.

İktidar ayağı.

Polis ayağı.

Mutlaka var.

Bu üç ayak olmasaydı; dünün şırfıntı kızları ile sümüklü oğlanlarından bugünün gökten dolar yağdıran güzellik merkezi kurucusu fenomen iş kadını ve işadamı tipinin doğup peydahlanması mümkün olamazdı. Yeni İçişleri Bakanı, fenomenlerin siyaset, iktidar, polis, bürokrasi, iş adamı ayağındakileri de biliyordur.

Ne zaman açıklayacak?

NATO TOTO başladı!

ABD, Rusya'yı NATO'ya alsaydı; bugün yaşadığımız ve kaç yıl süreceğini henüz kestiremediğimiz Rusya- Ukrayna savaş ortamı doğmayacaktı. Rusya, NATO'ya girmeye niyetli Ukrayna'ya saldırmayacak, Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliği istemesi de söz konusu olmayacaktı. Rusya NATO üyesi olsaydı, Çin ile Hindistan da NATO'ya girerdi. Böylece dünyada “paylaşım ve güç savaşları ile bölgesel vesayet vuruşmaları” kalmazdı. NATO'ya ihtiyaç da ortadan kalkar VARŞOVA PAKTI gibi kendini kapatırdı. Böylece NATO üyesi Türkiye'de ABD'nin dayatmasıyla İSVEÇ'in NATO'ya üye olması iznini vermeye zorlanmazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan içe farklı dışa farkı konuştu. İsveç'in NATO üyeliğine izin vermeyeceğini açıkladı, topu TBMM'ye attı. İSVEÇ'e NATO üyeliği izni bizim Meclis'in komisyonunda görüşülmeye başlandı. Verecek mi, vermeyecek mi? NATO TOTO başladı.