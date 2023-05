PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Fırdöndü!

Bizim Adana'da halk dilinde “fırdöndü” derler; dün ak dediğine bugün kara diyen, dün ölü dediğine bugün dirildi diyen, dün “cehennemde cümbüş” dediğine bugün “cennette şükür şenliği” diyenleri tarif etmek için söylenir.

Çevir kazı yanmasın.

Hem muhafazakar.

Hem liberal.

Hem Avrupacı.

Hem Asya hayranı.

Hem Türk, Türkiyeli.

Hem Arap sevici.

Hem M. Akif okur.

Hem tezkereci.

Hem Arap taklitçisi.

Hem Avrupa öykünmeci.

Hem ılımlı İslamcı.

Hem ABD işbirlikçisi.

Hem serbest piyasacı.

Hem garip gurabacı.

Hem baskıya karşı.

Hem Tek Adamcı.

Hem özgürlükçü.

Hem mutlak liderci.

Hem Katar'a el açıcı.

Hem adil düzenci.

Fırdöndü:

Dün rüzgarın estiği yöne dönüp; “Ay yıldızlı dalga dalga bayrağım… Türk doğdum Türk öleceğim…” diye şiir okur, bugün rüzgarın yön değiştirdiğini görür; “Türk bayrağının ismi bana problemli geliyor…” diyen HÜDA PAR liderinin içinde yer aldığı kampa destek verdiğini açıklar.

Ar bilmez.

İflah olmaz.

Fırdöndü, gider öbür fırdöndüyü bulur, onunla birleşir; fırdöndü ittifakına destek olur, omuz verir, şans yükseltir.

Unutkan halka güvenir.

Halkın bir bölümü çocuk hafızalıdır. Bugün yaşananı yarın unutur. Yüksek Seçim Kurulu tarafından resmen ilan edildi. Oy kullananların yüzde 50.5'u “Sen bizim ülkemizi 20 yılın sonunda türlü çeşitli sıkıntılara soktun, hayatımızı üç buçuk atarak yaşamak durumuna getirdin, biz seni yeniden cumhurbaşkanı seçmek istemiyoruz” dedi. Fırdöndüye oy verenler de işte bu yüzde 50.5 çoğunluğun içindeydi.

Fırdöndü:

Ben ilke sahibiyim.

İlkelerimle yaşarım.

İlkelerimle yürürüm.

Diyordu.

Gitti ilkelerinin tam tersini yaptı. İkinci turda “Cehennemlik dediklerini cennetlik ilan edip tam destek verdiğini” açıkladı.

Ceket değiştirir gibi…

Atlet değiştirir gibi…

Çorap değiştirir gibi…

Fikir değiştirdi.

Fırdöndü, diğer fırdöndücüler ile birlikte halkın çocuk hafızasına güveniyor. Fırdöndü, “Cehennemin kapılarını kapatacağız” diye dik durup bağırdığı için kendine oy veren toplam 2 milyon 831 bin 239 oy sahibinin (yüzde 5.17) hepsini güdülecek koyun gibi gördü.

Ben 1960'lı yıllarda Adana Tepebağ Ortaokulu'nda okurken sabahları aileme katkı olsun diye Adana'nın yerel basını; “Yeni Adana- Türk Sözü- Bugün” gazetelerini “yazıyor… yazıyor…” diye bağırarak satardım. Yani sabah saat 7'ye kadar gazete satar, sonra okula giderdim. Sabah saatlerinde önce Adana kütlü pamuk (tarladan yeni toplanmış çekirdekli pamuk) pazarında, sonra buğday pazarında, sonra karpuz pazarında ve sonra da tornacı- tamirhaneciler sitesinde gazete satmaya gittiğimde ürünlerini traktörlere yükleyip getirmiş köylülerin uydurduğu şu fıkra anlatılırdı.

“Lan Gardaş, aynı gün caminin avlusuna 4 cenaze geldi.

Biri:

Telli tamburcunun.

Biri:

Santurcunun.

(Santur, cennet çalgısı)

Biri:

Kemancının.

Biri:

Şarkıcının.

Bu 4 seçkin sanatçının ölümünün aynı güne denk gelmesinin bir hikmeti olmalı hocam diye sorduk. Hoca; “Demek ki cennette düğün var…” dedi.

Seçimin ilk turu.

Kazanan olmadı.

Fırdöndü, seçimden önce “Cehennemin kapılarını kapatacağız, tekeden süt sağılmaz siyasal İslamcıdan da Türkçü olmaz” düşün peşime diyordu, önceki gün kendine oy verenleri “Cehennemde parti yapmaya” çağırdı. Ona oy verenler bu partiye gider mi? Halkın bir bölümü çocuk hafızalı ve güce meyillidir.

Gider mi gider.

Giden gider.

Gitmeyen ilke sahibidir.

Neler gördük… Neler yaşadık… Neler duyduk… UNUTMA!

Halk yalana inanırsa ülke cehenneme döner!

Dünyada sayısız örneği var. Halk yalana inanırsa ülke cehenneme döner. Bugün cehenneme dönen ülkelerde yasama, yürütme, yargı gücü tek bir kişide toplanmıştır. Bizim ülkemizde de son 20 yılın sonunda bu 3 temel güç, Tek Adam'ın iki dudağı arasına girdi. Bu 3 gücün yanısıra; halktan toplanan vergilerin hilesiz, hurdasız, çalınmadan harcanmasını denetleyen, kontrol eden Danıştay, Sayıştay, ekonomide TEK Adam'ın keyfi müdahalelerine karşı duracak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Devlet Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, İhale Kurumu, Kamu Denetimi Kurumu (Ombudstman) özgür ve özerk medya da yine o kudretli, kuvvetli bir kişinin emirleri altında hareket eder oldu. Bu durum Türkiye'yi dünyanın en rezil 20 ülkesi içinde (The 20 most misrable Countries in the World) 10'uncu sıraya oturttu. İkinci tur seçimde oyların yüzde 50'den fazlası Kemal Kılıçdaroğlu'na giderse Türkiye'nin en rezil 20 ülke listesinden çıkabilmesinin yolu açılabilir.