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HAMAS’ın üst aklı amacına ulaştı!

Zekayı tarif ederken; “problem çözme başarısı” denir, akıl için de “hangi problemi önce çözeceğini bulma yeteneği” diye anlatılır. HAMAS, ön tahlilde ve son tahlilde İsrail'in işine yarayacak bir savaşı başlattı.

Problemi çözemedi.

Önceliği de bilemedi.

Zekasını kime kiraladı?

Aklı kime emanet?

★★★

HAMAS'ın müzik festivalini basıp 200 İsrailli'yi öldürmesine İsrail savaş terörü başlatarak cevap verdi.

Çocuklar öldürüldü.

Anneler kurşunlandı.

Hiroşima'ya atılan atom bombasının yarattığı yıkımın 30 katı şiddetinde ölüm yağdı.

Filistin kan gölü oldu.

Sivil katliam yapıldı.

HAMAS ve onun üst aklı bu sonucun doğacağını bilmiyor, kestirmiyor olamazdı.

★★★

Son 40 yıla bakın.

Hep İsrail kazandı.

Son 40 yıldır İsrail Gazze'ye 5 defadır savaş açmış ve her seferinde Filistinli sivil halkı da vurarak; “Ya göç edin… Ya ölün… Ya da sizi çöle süreriz…” demişti. Altıncı savaş, çocuk, kadın, sivil insan katliamına dönüştü. 1 milyon Filistinli topraklarını terk ederek göç etti. Dünya tarihinin yaşadığı en kanlı katliam 40'ıncı gününe yaklaşırken; 10.000'den fazla Filistinli hayatını yitirdi.

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Son 40 yıl içinde İsrail, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze, Mısır'da Sina Yarımadası ile Suriye'de Golan Tepeleri'ni işgal etmişti. Şimdi Filistin'e de bütünüyle çöküyor. İsrail Başbakanı; “Savaş sona erse bile Gazze'den çekilmeyeceklerini ve İsrail Ordusu'nun Gazze'yi uzun süre işgal altında tutacağını” açıkladı, meydan okudu.

HAMAS savaşı başlattı.

Halkını koruyamadı.

Vatanını savunamadı.

HAMAS' ın üst aklının amacı; “Filistin halkını, çocukları, anneleri, sivilleri, şehirleri İsrail'in 30 atom bombası şiddetinde saldırısı karşısında savunmasız, çaresiz, umarsız, tutarsız bırakmak idiyse” işte amacına ulaştı.

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HAMAS'ın savaşı başlatmasından hemen önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinde kendi halkının büyük bir bölümüyle çatışma halindeydi.

Çok zordaydı.

Kıvranmaktaydı.

Yıpranmıştı.

Genel Kurmay Başkanı Halevi ve Milli Savunma Bakanı Galat ile çatışması gizlenemez olmuştu. Kendisine karşı çıkan Savunma Bakanı'nı görevden alacağını açıklaması üzerine İsrail'de yüzbinlerce kişi sokaklara dökülmüştü. İsrail 75 yıllık devlet. 75 yıl içinde en yüksek halk tepkisi son Başbakan Netanyahu'ya karşı yapılıyordu.

İşçiler direnişteydi.

Ülkenin en büyük havalimanı çalışmaz duruma gelmişti.

Diplomatlar öfkeliydi.

İsrail'in konsolosluk ve büyükelçilik binalarını kapatmışlardı. Yedek askerler isyanda; “görev emirlerine uymayacaklarını” sokaklarda yürüyüş yaparak haykırıyorlardı. HAMAS'ın üst aklı, zor durumdaki Netanyahu'ya nefes aldırmış oldu.

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HAMAS, İsrail'e saldırdı.

İsrail bunu fırsata çevirdi.

Savaş ilan etti.

Gazze'de katliam yaptı.

HAMAS halkını korumadı.

Vatanı savunmadı.

Filistinli Gazze'den sürüldü.

İsrail, Gazze'nin önce ilhak edilmesi ve sonra da işgal edilmesi planını uygulamaya başladı. İsrail Başbakan'ı; “Savaş sona erse bile Gazze'den çekilmeyeceğiz” dedi. Bu planın uygulanması için HAMAS'ın İsrail'e saldırısı gerekiyordu. Bu açıdan bakınca Müslüman Kardeşler'in Filistin kolu olarak kurulmuş HAMAS'ın üst aklı amacına ulaştı.

HAMAS'ın üst aklı kim?

İmam sayısı artış hızı polis ve öğretmeni geçti!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra devlet kadrolarında en yüksek artış hızı nerede oldu diye bir araştırma yapmak isteyen için kaynak var. Bu kaynak meraklı olan ve merakını gidermek için araştırma yapmak isteyen herkese açık. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı resmi verilerine ulaşabilen herkes görecektir. Bir okurum göndermiş. Kontrol ettim, doğru çıktı. Sizinle paylaşıyorum: 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. 6 yıl tamamlandı. 6 yıl içinde kamuda toplam personel sayısı yüzde 20.8 artarak 3. 851.000 kişiye ulaştı. 6 yıl içinde Diyanet'in personel sayısı yüzde 39.9 artarak 211.154'e fırladı. Böylece devlette din sınıfında çalışan personel sayısındaki artış hızı polis sayısındaki artış hızını geçti. Öğretmen sayısındaki artış hızını da geride bıraktı. Teknik personel artış hızını da epeyce solladı.