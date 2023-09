PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Musk ile fabrika! Ali Baba ile foto!

Cumhurbaşkanı, eşi, 7 bakan, 77 üst düzey bürokrat, 27 gazeteci ile çıkılan New York seferi, renkli heyecanlı geçiyor. Ben Ahıska Türkü bir ailenin çocuğuyum. Ahıska Türkleri, 1944'de Stalin tarafından zalimce ve insanlık dışı yerlerinden yurtlarından sürülmeden önce Posof ve Kars sınırından Anadolu'ya sığınıp “muhacir olmaya” başladılar. En yüksek sayıda Ahıskalı Türk, TC vatandaşlığına Atatürk döneminde sahip oldular. 1944 sürgün sonrası da bütün Dünya'ya dağıldılar. ABD'ye gidip yerleşen bizim can Ahıskalılar, Cumhurbaşkanı'nın seferini haber alınca New York'a akın akın geldiler. Cumhurbaşkanı'na sarılıp teşekkür ettiler.

Övünmek saymayın.

Ahıskalılar!

Dürüst.

Çalışkan.

Vatansever.

İnsanlardır.

Hep dürüst olalım.

Bu gezinin amacı Türk Cumhurbaşkanı'nın bizim Ahıskalılarla kucaklaşması değildi. Dünyada etkisi iyice azalan ve neredeyse adı “Birleşemeyen Milletler Kuruluna” dönüşen toplantıda; “Dünya 5'den büyüktür” diyebilmek de değildi. Bu gezinin amacı, BM toplantısını araç olarak kullanıp; sayısı az, serveti çok dünya zenginlerinin “130 trilyon dolara ulaşan servet havuzu” parasından bir miktarını Türkiye'ye gelmeye özendirmek ve “Biz sizin güvenebileceğiniz en iyi ortamı hazırladık… Dolarlarınızı Türkiye'ye getirin en yüksek kazancı alın götürün” diyebilmekti.

TCMB Başkanı değişti.

Maliye Bakanı yenilendi.

NASS unutuldu.

RİBA' ya kapı aralandı.

Faiz acayip yükseltildi.

OVP hazırlandı.

Bunlar servet yönetim şirketlerinin; “130 trilyon dolarlık havuzundan” Türkiye'ye akış sağlamak içindi. Gaye Erkan, Dünyada en büyük ve en bilinen servet yönetim şirketi Goldman Sachs'da çalışmış ve parlak kariyerine buradan başladığı için yeni TCMB Başkanı yapılmıştı. Mehmet Şimşek de dünya zenginlerinin parasını yöneten Deutsche Menkul Kıymetler Bölümü'nde kıdemli ekonomist, uluslararası finans kuruluşu Merill Lynch'te stratejist olarak çalışan ve “piyasa dostu namı ile isim yapmış” biri olduğu için yeni Maliye Bakanı yapıldı.

Gerçekten dürüst kalalım.

Cumhurbaşkanı heyeti New York'a, bizim Ahıskalı Türkler ile hasret gidermeye değil, “trilyon dolarlık ilgi yaratmaya” gitti. Ve Elon Musk'dan fabrika istedi. Manisa'da fabrikanın yeri bile hazır, sen gel TESLA'nın MODEL Y, MODEL X, MODEL S, MODEL 3 hangisini istiyorsan Türkiye'de üret.

Elon Musk!

3 kez evlenmiş.

11 çocuğu var.

Bizim Cumhurbaşkanı ile toplantıya kucağında en küçük oğluyla geldi. Şu anda birlikte yaşadığı Kanadalı şarkıcı kız arkadaşı Grimes, “Elon, şeytan moduna giriyor. O halden çıktıktan sonra şeytan modundayken yaptıklarını neredeyse unutuyor ve Dr. Jekyll'dan Mr. Hyde dönüşüyor” diyor. Yani aynı vücut içinde iki farklı kişilik barındırıyor. Şeytan moduna (karanlık ve empatinden yoksun) girebilen dünyanın bir numaralı dolar milyarderinin Türkiye'ye hangi kişiliği ile fabrika kuracağı çok önemli değil. Önemli olan; eğer kabul ederse “kuracağı fabrika Türkiye'ye hangi ilave katma değeri elde edecek ve hangi ilave dövizi kazandıracak?

Biz buna bakalım?

Gerçekten iyi bakalım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'a gitmeden önce de yine dünya zenginlerinin servetini yönetenlere “gel gel çağırısı” olsun diye bir yanına Çinli e-ticaret dev şirketi Ali Baba'nın Grup Başkanı Michael Evans'ı alarak fotoğraf çektirdi. Ali Baba'nın “Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım düşündüğü” de açıklandı, dünyaya duyuruldu.

Tamam da!

Ali Baba; bu yatırımla Türkiye ekonomisine hangi ilave katma değeri elde edecek ve hangi ilave dövizi kazandıracak? Daha mürekkebi kurumadı Ali Baba şirketi e-ticaret sırasında (dünyanın marka olan ürünlerini Türkiye pazarında satarken) kendinden küçük yerli milli Türk firmaları ezen haksız rekabet yaptığı için TBMM'nden yasa çıktı. Ve Rekabet Kurulu bu şirkete ağır cezalar verdi.

Geldiğimiz noktaya bak!

Cumhurbaşkanı, hakkında TBMM'den yasa çıkartılmış ve cezaya çarptırılmış bu şirketin Grup Başkanı ile fotoğraf çektirip; dünya finansmkapitaline “gel gel…” yapıyor!

ABD'de kutup yıldızı! Adıyaman'da kurtlu su!

Cumhurbaşkanı Heyeti'nin New York gezisi etkili ve verimli olsun diye ayrıca dijital ekranlı kamyonetler kiralanmış. Bilmiyorum kaç bin dolar harcanmış? Fotoğraflı haberden okudum; dijital ekranlı kamyonetlerin ekranında; “Adil ve İnsani Düzenin Kutup Yıldızı Türkiye, 100 yaşına giriyor” yazıyor. Kamyonetler caddelerde dolaştırılıp gelen geçen görüyor. Bu iyi de aynı gün Adıyaman'da prefabrik konutlarda kalan depremzedeler sabah uyanıp yüzlerini yıkamak için muslukları açtıklarında “kurtlu su aktığını” gördüler. Depremzedelere içmek için hazır su veriliyor ancak musluk suyuyla da duş alınıyor, yemek yapılıyor, bulaşık yıkanıyor, dişler fırçalanıyor.