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Tüküreyim o futbolcunun dolarına!

Futbolcuların dolarları, züğürdün çenesini yormaya devam ediyor. Ve anlamsız bir öfke patlaması da yükseliyor. Çok affedersiniz salakça bir yorulma ve alıkça bir öfke patlaması. Futbolcular dolarlarını “dünyada görülmemiş yüksek kazanç (getiri) doğursun” diye bankacı kıza kendi rızaları ve öz iradeleri ile yatırmışlar. İçlerinde umreye gidip başına beyaz takke geçirerek yarı hacı olanlar da dahil bu futbolcu hocalar belli ki, “terlemeden para çoğaltma maçında şike yapıp faullü oymayı” seçmişler; akıllarını; “hem çok kazanalım, hem de hiç vergi vermeyelim” kurnazlığına yatırmışlar.

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Para!

Yoktan var olmaz.

Varsa yok olmaz.

El değiştir.

Yaklaşık 45 milyon dolar olduğu söylenen birikim, el değiştirdi; birilerinin kasasına girdi, orada duruyor. O birileri kimlerse kaçtıkları yere kadar kovalanır, yakalanır.

Dolarlar alınır.

Sahibine verilir.

Devlet var.

Kanun bunun için.

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Hepsi eski ünlü futbolcu yeni hocaların; “Ava giden avlanır” basit gerçeğini görmemiş olmaları; 8 milyon borsa yatırımcısı olan Türkiye'de dibine ışık vermeyen muma dönüştü.

Devlet Bankası soyuldu.

Kimse öfkelenmedi.

Futbolcu Arda, futbolcu Emre, futbolcu Selçuk, futbolcu Ayhan, futbolcu Semih onların hocası Fatih; “ava giderken avlandılar” toplumun yüzde 80'i 15 gündür kesintisiz öfkeleniyor.

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Milletvekili Turan Çömez, bir devlet bankasının; “suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan'ın şirketlerine 700 milyon TL kredi boca ettiğini” herkes duysun, ilgilensin, hesap sorsun diye Meclis'te dile getirdi.

Teminat alınmamış.

Geri ödenmemiş.

Bankalar Kanunu'na göre; bu büyüklükte bir kredinin mutlaka önce Devlet Bankası Genel Müdürü'nün bilgisine sunulması sonra Banka Kredi Komitesi'nce incelenmesi ve sonra da Banka Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra verilmesi gerekir.

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Kredi bankanın Ankara Bölge Koordinatörü'nün imzası ile açılmış gibi yapılarak koordinatör görevinden alındı. 700 milyon TL, bugünkü kurla yaklaşık 24 milyon dolar eder. Kredinin verildiği tarihte muhtemelen 45 milyon doları da geçiyordu.

Yozlaşmaya bak.

Bak bak…

Otur ağla…

Devlet bankası, usulsüz, kuralsız, teminatsız, kanunsuz kredi pompalanarak soyuldu.

Öfke yok!

Tepki sıfır.

Futbolcu ava çıktı.

Egosuna avlandı.

Buna öfke patladı.

Tüküreyim o futbolcunun A4 kağıtlarına kargacık burgacık yazıyla not düşülerek ponzilenmiş dolarlarına!

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Asıl öfke duyulup hesap sorulması gereken ‘Devlet Bankası'nın soyulmasıydı. Çünkü hemen herkes biliyor ki, devlet bankasından iktidar partisi önde gelenlerinin siyasi bir yönlendirmesi olmadan bir kişinin 700 milyon TL kredi alabilmesi, ancak ve ancak çok büyük teminatlar göstermesiyle mümkündür. İktidar partisi, ilgili bakan, evinin aylık kira bedelini 7.500 TL'ye çıkartan ev sahibine “vicdansız” diye bağırarak yerel seçimlerde oy çoğaltma hesabı yapan Cumhurbaşkanı, kamu bankasının 700 milyon TL (24 milyon dolar) soydurulmasını görmezden, bilmezden, anlamazdan geldiler.

Devlet Bankası.

Açıkça soydurulmuş.

Öfke ölü yılan oldu.

Futbolcu dolarını kaptırdı.

Öfke şaha kalktı.

Toplumsal yozlaşma tavan.

Bağırsak temizleme fırsatı!



Yasa dışı bahis oynatanlar, fenomen olup kara para aklayanlar, insan kaçakçılığı yapanlar, dünyanın en azılı eroin mafya liderleri, Türkiye'den vatandaşlık alarak gelip ülkemizin en seçkin kentlerine yerleşen suç örgütü önderleri, kırmızı bültenle aranıp da Türkiye'ye gizlice girip gizlenmiş olanlara karşı operasyonlar yapılıyor. Yakalanıyorlar. Bu kadar yüksek çeteleşme, mafyalaşma, kara para aklama, soygun, cinayet 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde yaşanmamıştı. Yeni İçişleri Bakanı, hiçbir etki altında kalmadan bu yapının üzerine gidiyor diyen haberleri her gün okuyorum. Demek ki, yeni Bakan Cumhurbaşkanı'ndan “tam yetki ve talimat” aldı ki, sayısı 600 olarak yazılan çetelerin kökünü kazımak üzerine çalışıyor. Cumhurbaşkanı arkasında, MİT, MASAK, Maliye Bakanlığı, Savunma Bakanlığı da yanında. Sanki iktidar partisi AKP'ye bağırsaklarını temizleme fırsatı ve olanağı yaratıldı. Bu çeteler, mafyalar, suç örgütlerinin parti ve siyaset bağlantılarının da ortaya çıkartıldığını da görecek miyiz? Ne zaman? Görmemiz gerekir ki, samimi bir bağırsak temizleme yapıldığına inanalım.