Nedim Türkmen İletişim Bilgileri

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Türk mucizesi: Hem istihdam azalıyor hem de işsizlik

Bugün sizlere, ülkemizde istihdam azaldığı halde işsiz sayısının da azalması, işgücüne dahil olmayanların sayısının sürekli artması ve ülke ekonomisinin dünya ekonomisi içindeki büyüklüğünün her yıl neden gerilediğini aşağıdaki tablolar yardımıyla ortaya koymaya çalışacağım.

KÜÇÜK İŞLETMELERDEN OLUŞAN VERİMSİZ EKONOMİK YAPI, KATMA DEĞER YARATAMIYOR

Yukarıdaki tablolarda yer alan rakamlar çok şey anlatıyor, anlamak isteyene!

■ Türkiye'de Aralık 2021'de işyeri sayısı 2.087.692, Aralık 2022'de 2.189.841 ve Mayıs 2023 itibarıyla 2.096.659'dur.

■ Yine sigortalı sayısı Aralık 2021'de 16.169.679, Aralık 2022'de 17.332.991 ve Mayıs 2023'te 15.921.652 olmuştur.

■ Ülkemizde sadece 1 kişi çalıştıran işyeri sayısı, Mayıs 2023 itibarıyla toplam işyeri sayısının yüzde 37.5'idir. Bin kişi ve üzeri personel istihdam eden işyeri sayısı, 85 milyon nüfusa sahip ülkemizde Mayıs 2023 itibarıyla sadece 566'dır.

■ Tablolardaki veriler, Türkiye ekonomisinde faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 99.7'sinin Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) olduğunu da belgelemektedir.

BU YAPI DEĞİŞMELİDİR

Ülkemiz iç talep artışı yolu ile büyüyor. Büyüme istihdam yaratmadığı gibi, istihdam edilenlerin sayısı da azalıyor! Mayıs 2023 itibarıyla istihdam edilenlerin sayısı en az 18 milyon olması gerekirken, rakam 15.921.652'ye düşüyor. Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) işten ayrılmasının etkisi olmakla birlikte, emekli olup çalışmaya devam edenlerin oranının yüzde 50'nin altında kaldığını da belirteyim.

İstihdam azalıyor, işsizlik de azalıyor! Bir bakıyorsunuz, her ay işgücüne dahil olmayanların sayısı sürekli artıyor. Açıklanan istatistikleri anlamlandırmak mümkün değil.

Bugün itibari ile EYT düzenlemesinden sonra ülkemizde; 16 milyon sigortalı çalışan ve 16 milyon da toplam emekli var. En düşük emekli maaşı olan 7.500 TL açlık sınırının altında ve 9 milyon emekli bu tutar kadar maaş alıyor. Üstelik, temmuz ayında kök ücreti 7.500 TL'nin altında olan 5 milyon emekli, maaş zammı alamadı. Ülkemizde, istihdam azalışının en önemli nedeni olarak; özellikle emek yoğun sektörlerin asgari ücrete yapılan zamlar sonrasında artan sigorta ve vergi yükü nedeniyle kayıt dışı istihdama yönelmelerini söyleyebiliriz. Ayrıca işverenler, EYT nedeniyle ayrılanları tekrar işe almayarak ve mevcut çalışanlarına fazla mesai yaptırarak işlerini yürütmeye çalışıyorlar. Bazı sektörlerde yoğun bir şekilde kayıt dışı yabancı işçi istihdam edildiğini de biliyoruz.

Ölçek ekonomisine geçemeyen, küçük ve öz varlığı yetersiz olan ve sürekli banka kredisine ihtiyacı olan işyerleri dünya ile rekabet edemiyor, marka yaratamıyor ve gayri safi yurt içi hasılamızı artıramıyoruz. Bir aralar dünyada en büyük 16'ncı ekonomi iken, şimdi 20-23 arasına demir atmış durumdayız. Türkiye'nin nüfusun yüzde 90'nın açlık sınırının altında yaşadığı bir ülke haline gelmesi için; 2 yıl daha yüzde 100'ler seviyesinde enflasyon oranı yeterli olacak. Ha gayret!