PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eli sopalı rejim, adil Anayasa yapabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in yeni yasama yılının açılışında bir kez daha “Yeni Anayasa” mesajı verdi.

Meclis'in bu dönemde en önemli mesaisinin “Yeni bir Anayasa” yapmak olacağı anlaşılıyor.

Peki, nasıl yapılacak bu Anayasa?

“Sivil bir Anayasa” diyorlar…

Siviller anayasa yapınca sivil mi oluyor?

Anayasa yapmak bu kadar basit mi?

Anayasa'nın içeriği, millete sağladığı haklar, özgürlükler, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, düşünce ve fikir özgürlüğü önemli…

Bunlar olmadıktan ve millete huzurlu, rahat, özgürce bir yaşam sağlamadıktan sonra Anayasa'nın sivil olması ne işe yarar?

Mevcut Anayasa'nın zaten yüzde 70'i geçen yıllar içinde değiştirildi. Türkiye'de Tek Adam Sistemi'ne değişen Anayasa ile geçildi, parlamenter sisteme son verildi!

Anayasa'nın, kalan yüzde 30'undaki hangi maddeler rahatsız ediyor AKP'yi?

Cumhurbaşkanı mevcut anayasa ile ne istiyor da yapamıyor? Hangi madde onun icraatına engel oluyor?

Acaba, değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan ilk 4 madde mi onları rahatsız ediyor?

Ya da, kafalarına taktıkları Laiklik İlkesi mi?

★★★

Kendisi gibi düşünmeyen herkesi hain ilan eden bir iktidar anayasa yapamaz!

Muhalif olan siyasetçi, gazeteci, milletvekili, işadamı, parti başkanı, herkesi terörist olmakla suçlayan bir iktidarın demokratik, çağdaş ve özgürlükçü bir Anayasa yapması mümkün değildir.

İktidarı “Eli sopalı” olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'nun “Çağrı yapanların önce Anayasa'ya uymaları lazım!” sözleri gerçekçidir.

Bu iktidar yapsa yapsa, baskıcı, otoriter bir anayasa yapar ve Türkiye dönülmesi zor bir yola girer.

★★★

Yürürlükte olan Anayasa'da gereken her şey var ama uygulanmıyor!

İktidar, seçim dönemleri hariç, bu ülkede yaşayanların yarısına değer vermiyor. Değer verdiği, sadece kendi yandaşları…

Eli sopalı bir yönetim tarzı sergiliyor.

Toplumun yarısını suçluyor, farklı düşünene, farklı yaşayana, kendi siyasi çizgisini kabul etmeyenlere karşı ağır sözler kullanıyor, çok katı davranıyor.

Böyle bir iktidar nasıl adil bir Anayasa yapabilir ki?



Uygar bir ülkede Anayasayı Kurucu Meclis yapar

Anayasa yapmak isteyenlerin sakin ve soğukkanlı olması, herkese şefkatli davranarak millete güven vermesi, halkın hayat şartlarını iyileştirmesi lazım.

Bu iktidar seçimi kazandı ama, tüm millette güven verebildi mi?

Sert, gergin, sinirli hali, laiklik ve Atatürk karşıtlığı ile AKP iktidarı toplumun büyük bir kesimine güven veremiyor.

Demokrasilerde anayasaları görev başındaki meclisler yapmaz.

Anayasaları, özgürlükler konusunda hassas olan, demokrasiyi insanca yaşam tarzı olarak gören, siyasetten uzaklaşmış, tarafsız, deneyimli, hukuka saygılı kişilerden oluşturulan “Kurucu Meclis”ler yapar.

Sorgulayan, hak arayan, düşünce ve fikirlerini açıklayan yurttaşları devlete ihanet etmekle bir tutanlar kesinlikle özgürlükçü bir Anayasa yapamazlar!

TEBESSÜM

Münasebetsiz adam…

Adamın biri Temel'e sormuş:

“Yahu sizin şehirde eşekleri kesip, dana eti diye satıyorlarmış, doğru mu?”

Bu alaylı ifadeye Temel'in canı sıkılmış ama, bozuntuya vermeden sormuş:

“Sen oraya gidecek misin beyim?”

“Evet, gitmeyi düşünüyorum” demiş adam… Temel:

“Öyleyse sen hiç korkma” demiş “Ben haber yollarım, sana dokunmazlar!”

GÜNÜN SÖZÜ

Paradan başka bir şeyi olmayan insan aslında yoksuldur!