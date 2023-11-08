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Eşi, Çetin Paşa’nın dramını anlattı!

İçler acısı bir durum yaşıyoruz…

Cinayet suçlularının bile “Kocama hali” ve “Sağlık sorunları” gerekçesiyle affedilip serbest bırakıldığı ülkemizde, 28 Şubat Kumpas Davası'ndan tutuklu 5 emekli general cezaevlerinde çile çekiyor!

Aileler perişan…

Çetin Doğan Paşa'nın eşi Nilgül Doğan İzmir Buca Cezaevi'nde yatan kocasını her hafta ziyaret ediyor, ona moral ve güç vermeye çalışıyor.

Nilgül Hanım, bakınız o hüzünlü ziyaretleri nasıl anlatıyor?

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“Dün Çetin'i ziyarete gittim. Her defasında aklım Buca'da kalarak dönüyorum.

Semaverin buharında pişirmeye çalıştığı yemekten tutun, o yaşta oda temizliğini bile kendisi yapıyor.

İçim kıyılıyor ama belli etmemeye çalışıyorum!

Öğle saatlerinde güneşlenmek için odasının önündeki havalandırmaya çıkıyordu. Bugünlerde güneş döndüğü için gölge oluyormuş, onu da yapamıyor.

Dışarıda yürümeye haftada bir gün izin var.

Daha ne diyeyim?

Adli Tıp raporlarını içeren dosyamız tam 5 aydır imza bekliyor.

Görüşmelerimizde karşılıklı birbirimizi üzmemek için halimizden şikayet etmeyip rol yapıyoruz.

“Bugün ne yiyeceksin?” diye sormaya korkuyor, sevdiğini bildiğim şeyleri yerken boğazımda düğümleniyor.

83 yaşında, üniforması ve vatan sevgisiyle bütünleşmiş bir askere bu çektirilen çileleri ömrüm boyunca unutmayacak ve affetmeyeceğim!”

Nilgül Hanım, hapishane günlerini ve yaşadıkları dramı böyle özetliyor.

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Askerlik hayatında her kademede görev yapıp vatana hizmet eden, ordu komutanı olarak yüz binlerce askere hükmeden 83 yaşındaki Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın bozulan sağlık durumu, cezaevi şartlarına yaşamaya uygun değil.

Bu nedenle Adli Tıp 3'üncü İhtisas Kurulu, Çetin Paşa için bir rapor hazırlayarak hastalıklarını şöyle sıraladı:

■ Yüksek tansiyon…

■ Şeker ve kalp hastalıkları…

■ Damarlarda tıkanma…

■ Omurga rahatsızlığı….

■ Sağ ayağında sinir hasarı…

■ İşitme kaybı.

Adli Tıp 3'üncü İhtisas Kurulu tarafından Çetin Doğan Paşa'ya “Kocama hali” raporu da verildi. Hem de oy birliği ile… Fakat dosyası 5 aydır hâlâ Cumhurbaşkanı'nın imzasını bekliyor.

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Yaşları ilerlemiş diğer tutuklu 4 generalin, Fevzi Türkeri, Erol Özkasnak, Temel Özkaynak, Yıldırım Türker'in durumları da Çetin Paşa'dan farklı değil.

Hepsi de adalet bekliyor. Dosyalarının aylardır bekletilmesi “Ülkede adalet var mı?” sorusunu gündeme getiriyor.

Bu arada, terör suçlusu, 3 kişinin katili, müebbet hapis mahkûmu Mehmet Emin Alpsoy'un “Kocama hali” gerekçesiyle Cumhurbaşkanı tarafından affedildiğini hatırlatalım.

Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy 71 yaşında.

TEBESSÜM

Devletten kaçabilir misin?

Tavşan bir gün suç işler ve devlet de hesabını sormak için harekete geçer.

Tavşan hızla kaçar, devlet ise iki öküzün çektiği kağnı arabasına atlayıp, kaçağın peşine düşer.

Hızla koşan tavşan arayı bir hayli açar, sonra dinlenmeye başlar.

Bir süre sonra kağnı arabasının hâlâ tıngır mıngır üzerine geldiğini görür, tekrar koşup arayı açar.

Tavşan karnını doyurur, uyur, uyanır. Bir de bakar ki kağnı arabası ufukta görünmüş tıngır mıngır geliyor… Tavşan tekrar kaçmaya başlar.

Bu ilginç kovalamaca böyle yıllarca sürer. Tavşan yaşlanır ama kağnı arabası yılmadan, bıkmadan, bir ömür boyu onun peşindedir.

Sonunda tavşan iyice yaşlanır, yürüyecek hali kalmaz. Artık ölüm döşeğindedir.

Kağnı arabası tavşana yaklaşır ve devlet, tavşanı kulağından tutarak “Gel bakalım buraya, benden kimse kaçamaz!” deyip arabasına atar!

Kıssadan hisse…

GÜNÜN SÖZÜ

İnsanlar çok merak eder ama kendilerini ne bekliyor, bilemez!