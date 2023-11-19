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Suikastçıya iyi halden tahliye adalet midir?

Bir tetikçinin…

Gözü dönmüş bir katilin…

Başkalarının maşası olarak masum bir insanı tasarlayarak, kasten ve kalleşçe öldüren bir caninin…

İyi hali olur mu?

İyi hal gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilir mi?

Burası Türkiye…

Olmaz diye bir şey yoktur!

Muhalif gazeteciler, yaşları 80'i aşmış emekli generaller, siyasiler tutuklanıp hapse atılır…

Caniler, katiller, mafyacılar serbest bırakılır!

Anayasa Mahkemesi kararları dinlenmez…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmaz.

Sonra da hukuktan, adaletten, hukuk devletinden bahsedilir!

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19 Ocak 2007 günü, İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Şişli Halaskargazi Caddesi'nde, tetikçi Ogün Samast'ın sıktığı kurşunlarla gazeteci Hrant Dink vahşice katledildi.

Cinayeti işleyen Ogün Samast 16 yıl yattı ve sonunda iyi halden tahliye edilip cezaevinden çıkartıldı.

Seçilmiş milletvekilini hâlâ hapiste tutan ve serbest bırakmamak için hukuk krizi çıkartan adaletimizin, bir suikastçıyı iyi halden tahliye etmesi şaşırtıcıdır.

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Suikast kurbanı Hrant Dink'in avukatları, Meclis'ten Temmuz ayında geçen 7'nci Yargı Paketi'ni işaret ederek, katil Ogün Samast'ın “Gizli af” ile salıverildiğini ileri sürdü.

“Gizli af” bir skandal!

Bu iddiayı, DEVA Partisi lideri Ali Babacan da destekleyerek şöyle dedi.

“12 Temmuz 2023'te bir ‘Torba Yasa'ya acele bir madde konuyor. 12'nci madde olarak Meclis'ten, hiçbir açıklama yapılmadan, jet hızıyla geçiriliyor. Geliyoruz bu Kasım ayına… O madde çalışıyor ve hâlâ karanlık yönleri olan bir cinayetin hükümlüsü tahliye ediliyor.”

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Bu olay, kitabına uygun olsa bile, toplum vicdanını derinden yaralamış durumda!

Hrant Dink'in eşi Raşel ve kızları, moral çöküntüsü içinde perişanlar…

Ogün Samast tahliye edildi. Ülkücü Sinan Ateş'in katilleri de dışarıda! Esrarengiz cinayet aydınlatılmadı bile… Birileri katili ya da katilleri koruyor sanki!

Katledilen kurbanların yakınları “Adalet yok! Hakkaniyet yok!” diye dövünüyorlar! Hazin bir durum!

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CHP ÇOK DAHA AKTİF OLMALI!

CHP'nin Meclis'teki “Adalet nöbeti” devam ediyor. CHP milletvekilleri protestoyu dönüşümlü olarak sürdürüyorlar ama bundan milletin haberi bile yok!

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi arasındaki yargı krizine ilişkin “Adalet nöbeti” sessiz-sedasız bir bekleyiş halinde! Sanıyorum parti yönetimi sadece kendi kendini tatmin ediyor!

CHP gibi bir partinin, AKP yargısını, adaletsiz düzeni, gazetecilerin hapiste, gazeteci katillerinin dışarıda olmasını, halkın seçtiği milletvekilinin cezaevinde tutulmasını protesto ederken yeri göğü inletmesi, kitleleri peşinden sürüklemesi gerekirdi. Bunu yapamıyor ve maalesef zayıf gidiyor!

TEBESSÜM

Bu tebessüm, “Acı tebessüm!”

Amerikan doları tüm dünyada değer kaybediyor ama bu düşüş Türk Lirası'nı kurtaramıyor. Tam tersine dolar, TL karşısında rekor kırmaya devam ediyor.

Bu durumu Ekonomist Mahfi Eğilmez şu mizahi sözlerle açıklıyor:

“Nasıl yaptık, ne ettik bilmiyorum ama Türk Lirası'nı dünyanın en istikrarlı parası haline getrdik. Başka paralar değer kazanınca TL düşüyor. Başka paralar değer kaybedince TL yine düşüyor. Başka paralara bir şey olmazsa canımız sıkılıyor, bu kez biz düşürüyoruz!”

…Ve sevgili okurlar, acınacak halimize acı acı tebessüm ediyoruz!



GÜNÜN SÖZÜ

Adalet yerine baskının oluğu yerde demokrasi yoktur!