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Türk futbolu siyasetin kurbanı!

“Siyasetten bıktık” diyen okurlarıma bugün biraz futboldan bahsetmek istiyorum.

Çok önem vermemize ve milyonlar harcamamıza rağmen futbolda bir türlü istediğimiz yere ulaşamıyoruz…

Milli Takımımızın aldığı sonuçlar tatsız!

Liyakatin değil, siyasetin ve cemaatlerin sözünün geçtiği bir yerde başarı söz konusu olamaz!

Zaten ülke olarak bu nedenle perişan haldeyiz. 85 milyonluk nüfusumuzun 60 milyonu sosyal yardım alabilmek için sırada bekliyor.

Ülke olarak yoksulluk içindeyiz ama yabancı futbolculara milyonlarca Euro yağdırıyoruz!

Milyonlar havada uçuşuyor. Borç batağında çırpınan kulüpler ekonomik olarak çökmüş durumdalar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) diye bir kuruluş var… Türk futbolunu geliştirmek için değil, çökertmek için görevli sanki…

Federasyonun başında, iki yıl Gaziantep Kulübü Başkanlığı yapmaktan başka hiçbir futbol geçmişi olmayan Mehmet Büyükekşi adında bir iş adamı var.

Ehliyetin ve liyakatin değil, siyasetin ağır bastığı bir seçimle işbaşına gelen bir başkan bu…

Bir yıl üç aydır görev yapıyor ve Türk futbolu yerinde sayıyor!

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Türk futbolunda en önemli sorunlardan biri, süper lig takımlarında yabancı futbolcuların yerli futbolculardan çok daha fazla olması…

Bir takımda 11 futbolcunun 8'i yabancı, sadece 3'ü Türk…

Önceki Futbol Federasyonu Başkanı yabancı sayısını 6'ya indirme kararı almıştı. Belki o zaman futbola bir denge gelecekti… Mehmet Büyükekşi başkan olunca yabancı sayısı 8'de kaldı.

Şimdi, Türk futbolu neden gelişmiyor diye saf saf soranlar var…

Liyakatsiz ellerde plansız-programsız (yani kısa, orta, uzun vadeli planlar olmadan) hangi iş gelişebilir ki?

Türk futbolu gelecek adına hiç umut vermiyor!

Kulüplerimiz, Avrupa Kupaları'nda umutlarını tamamen yabancı futbolculara bağlamış durumda…

Milyonlarca Euro alan yabancı futbolcular oynayacak, kazanırlarsa biz “Türk takımı kazandı” diye sevineceğiz.

Siyaset ve cemaat etkisi Türk futbolunu bitirmiş durumda…

Takım düzeyinde Avrupa'da yabancı futbolcularla belki iyi sonuçlar alırız ama ne çare ki, Milli Takım'da umut yok!

İlle de yabancı antrenör!

Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü değişti…

Alman Kuntz gitti, İtalyan Montella geldi!

Koskoca Türkiye'de milli takımı çalıştırıp yönetmeye lâyık bir teknik direktör yok mudur? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk antrenörleri bu kadar mı yetersiz görüyor?

Ehil olmayan kişilerin elinde hiçbir iş doğru gitmez!

Türk Millî Takımı'na bakıyorum, bütün futbolcular belirli bir düzeyin üstünde… Zaten çoğu Avrupa takımlarında başarıyla oynuyor.

Fakat… Bu başarılı futbolcular bir araya geldiklerinde, sahada dökülüyorlar. Çünkü aralarında bağ yok, büyük bir kopukluk var.

Millî Takıma millî duyguları aşılamak, futbolculara takım ruhu vermek gerek.

Yabancı bir antrenör o ruhu verebiliyor mu? Veremiyor! Takım ruhu oluşturamıyorlar.

Birkaç maç kaybedince, tazminat olarak tonla para verilip İtalyan hocayla da yollar ayrılır.

Fakir ülkenin zengin Futbol Federasyonu'nun parası bol nasıl olsa…

TEBESSÜM

“Yeni bir şey var mı?”

İki eski arkadaş uzun yıllar sonra karşılaşmışlar. İlki:

“Pahalılık bizi mahvetti, hayat cehennem gibi oldu yahu” derken, ikincisi:

“Sen onu boş ver” demiş “Senin hayatında yeni bir şey var mı, onu söyle.”

İlki boynunu bükmüş:

“Sorma birader. Bunca yıllık karım beni aldatıyor!”

Arkadaşı hafif bir tebessümle başını sallamış:

“Beni yanlış anladın galiba. Ben sana yeni bir şey var mı, diye sordum!”

GÜNÜN SÖZÜ

Cahil biriyle sohbet edeceğine, bilge bir kişiyle taş taşı.