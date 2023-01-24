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Bir “Leyla Başkan” vardı

Aldığı son not, “Yenimahalle Turna Sokağa birkaç arabalık çakıl dökülmesi” oldu. 10 Şubat 1971 tarihli bu notu yazmasının üzerinden iki saat geçti. Belediye Başkanı Leyla Atakan, Meclis üyeleri İsmail Kolaylı, Abdurrahman Yüksel ve Feridun Özbay trafik kazasında hayatlarını kaybettiler.

Leyla Atakan, Türkiye'nin tek dereceli seçim sistemiyle göreve gelen ilk kadın belediye başkanı. Fatma Kaplan Hürriyet de, önce milletvekili, sonra İzmit Belediye Başkanı seçildi. O da, İzmit'in ikinci kadın belediye başkanı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İzmit'te doğan ve okuma fırsatı bulan her kızın Leyla Atakan olma hayali vardı. Fatma Başkan da Leyla Atakan'ın bıraktığı rol model olma mirasını sürdürüyor” diyor.

SİZ KAÇ KİTAP OKUDUNUZ?

İzmit'in en merkezi yeri sayılan Belsa Plazada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla “Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi” açıldı. İzmit'in, Kılıçdaroğlu ailesinde özel bir yeri var. Kemal Bey, Selvi Hanım'la İzmit'te evlenmişti.

Kütüphaneye adım attığınızda, Atatürk portresinin yanında, “3 bin 937 kitap okudu. Ya siz?” yazısını görüyorsunuz. Aynı anda 292 kişiye hizmet verebilen kütüphanede, 9 bin 781'i basımlı olmak üzere 34 bin kitap bulunuyor. Bilgisayar da internet de belediyeden.

5 LİRAYA YEMEK

Belediyenin işlettiği “Gülümse” kafelerde çay 2 liradan veriliyor. Yoksul ailelere zaten yemek dağıtılıyor. Şimdi de salı ve perşembe günleri iki mahallede belediyenin yaptığı yemekten almak isteyenler sadece 5 lira ödüyor.

Leyla Hanım için yalnız kütüphane açılmıyor. Özge Borak'ın başrolünü oynadığı “Leyla” filmi de çekildi. Bu, İzmit Film Festivali'nin de başlangıcı olacak. Fatma Hanım, yalnız kültürel konularla değil, devlet parasının haksız bir biçimde harcanmasıyla mücadele ediyor. Belediye Meclisi'nde çoğunlukta olmadıkları için bir çok konuda istediklerini yapamıyor. Halkın içinde. Kocaelispor maçlarını protokol tribününde değil, “Hodri Meydan” taraftar grubuyla izliyor.

İHBAR ETTİ

İzmit'in önceki Belediye Başkanı Nevzat Doğan döneminde, belediyenin SGK'ya olan borçları nedeniyle belediyeye ait 176 bağımsız işyerinin bulunduğu bina 16 milyon liraya SGK'ya verildi.

Şehrin en önemli merkezinde, belediye ile bitişik olan iş merkezini, CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Vadi İzmit Evleri'yle takas etmek istedi. Ancak SGK kabul etmedi ve tam 5 yıl sonra binayı 16,5 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkardı. Bir şirket ve şahıs ihaleye katıldı. İhale, 17 milyon 310 bin lira veren iş insanı Mustafa Hatipoğlu'nda kaldı. İşte “Rant” dediğiniz bu. Fatma Hanım, “Satış derhal iptal edilmeli. Devlet büyük zarara uğratıldı” dedi ama dinleyen olmadı. İyi mi oldu?

AKP'li İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan döneminde TÜGVA'ya tahsis edilen öğrenci yurdundan TÜGVA aylık 250 bin lira gelir elde ediyor. Sayıştay veriliş biçimine “Hukuksuz” dedi. Fatma Kaplan Hürriyet binayı almak için çaba gösterdi. Orada, üniversite öğrencilerinin parasız barınmalarını sağlamak istiyordu. Ancak, çoğunluk Cumhur ittifakında olduğu için kararı çıkartamadı. İyi mi oldu?

ARAÇ KİRALAMADA OLANLAR

İzmit ve Gebze'nin kent -ilçe ölçekleri hemen hemen aynı. İzmit belediyesi 27 milyon liraya 71 temizlik aracı, kazıcı-kepçe, silindir gibi araçlar satın alırken, aynı tarihlerde AKP'li Gebze Belediyesi de benzer 43 aracı 67 milyon liraya kiraladı. O dönem istediği 55 milyon lira kredinin tamamını Belediye Meclisi onaylasaydı ve alım yapılabilseydi bugün hiçbir kiralama yapılmayacaktı.

Cumhur ittifakının oylarıyla kredi kullanmaları engellendi. Fatma Hanım bu arada kredinin borcunu da ödedi. Araçlar da belediyenin öz malı oldu. Yeni araç alımı için kredi onayı istendi. Yine kabul etmediler. Ne yapsın Fatma Hanım, hizmetinin nasıl engellendiğini afişlerle duyurdu. Halk, gerçeği biliyor bilmesine ama bilinmesi de yetmiyor. Devletin parası göz göre göre araç kiralama şirketlerine gidiyor. Peki iyi mi oldu?

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ

Bugün gazeteci ağabeyimiz Uğur Mumcu'nun öldürülüşünün 30. yıldönümü.

Daha önce tanışmadığımız Kocaeli Ses gazetesinin sahibi Güngör Arslan, 19 Şubat 2022 tarihinde ofisinde, 21 yaşındaki Ramazan Özkan tarafından öldürüldü. Savcı iki kişiyi azmettirici olarak iddianamesinde belirtti ve ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesini istedi.

Güngör Arslan'ın yolsuzlukların üzerine kararlılıkla giden bir gazeteci olduğu söyleniyordu. Bu yüzden de başına gelmeyen kalmamıştı. İzmit'e gitmişken, eşi Suna Hanım'la konuştum. Kızı ve 34 yaşında engelli bir de evladı var.

Soruşturma kapsamında 27 kişi sorgulandı. 14'ü tutuklandı. Azmettirici olmakla suçlanan kişi son celsede adli kontrol uygulanmasına da gerek görülmeden serbest kaldı. Dava ilk başladığı dönemde, Suna hanım, telefonda, “En büyük korkum, siyasilerin devreye girip bu davayı kapatmak istemeleri, azmettiricinin serbest bırakılmasıdır” demişti.

Davayı istinafa götürdü. Suna Hanım ve kızı bir yandan davayla, bir yandan engelli oğluyla hayat mücadelesi de veriyor. İzmit'te görüştüğümde o hep “Adalet …adalet” dedi.