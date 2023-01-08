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Bu bombacıları kim işe aldı?

İçişleri Bakanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işe alınanların bazılarının arşiv araştırmalarını, kritik göreve getirilenlerin güvenlik soruşturmalarını yaptırmadığını öne sürdü. Belediyede çalıştırılmaması gereken terör bağlantılı 557 kişi bulunduğunu hem TBMM'de, hem basın toplantısında açıkladı. Bu nedenle açtırdığı soruşturma sonucu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, personel alımıyla ilgili birimlerin 100'e yakın yetkilisi hakkında C. Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Ortaya çıkan tablo şu: Terör bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerin neredeyse tamamına yakını AKP'li belediye başkanları döneminde işe alınmış. Haklarında arşiv araştırması ya da güvenlik soruşturması yapılmamış. Dahası, işe girişte istenen “Adli Sicil Belgesi” nde kayıtları olanlar da işe alınmış.

DÖNEMLERİNE BAKALIM

AKP'li Mevlüt Uysal'ın İBB Başkanı'yken 2017-2018'de 30 bin 798 kişi işe alınıyor. Bunlardan 5 bin 608'i hakkında sabıka kaydı bile istenmemiş. Aralarında bombalı saldırı gerçekleştirenlerin de olduğunu daha önce bu köşenin okurlarına duyurmuştum.

Ekrem İmamoğlu, geçen Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, AKP'li başkanlar döneminde alınan terör bağlantılı kişilerle ilgili bilgi verirken, bunlar arasında bombalı eylemlere karışanların da olduğunu belirtmişti.

BAKALIM KİMLER

İBB Başkanı, 15 Aralık 2021 ve 8 Aralık 2022 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı'na iki kez yazı gönderip, “Terörist olduğunu söylediğiniz kişiler kimse, bunların listesini gönderin, gereğini yapalım” dedi. İsim isim bilmelerine rağmen, bakan sözünü ettiği 557 kişinin ismini bildirmedi. Oysa, Türk Ceza Kanunu'nun 279'ncu maddesine göre, böyle bir bilgiye sahip olan kamu görevlisinin derhal ilgili makama durumu bildirmesi gerekiyor. Bildirmemekle suç işlemiş oluyor. Bakan, o maddeyi okursa, suç işlediğini görecektir.

İsim listesi verilmeyince, belediyede “Arşiv Araştırması Değerlendirme Komisyon” u oluşturuldu. Komisyon tarafından yapılan inceleme/ değerlendirme sonucu bazı personelin başkanlık emrinde çalıştırılması uygun görülmedi. Bunlardan birisi de, bombalı eylemlerden dolayı adli sicil kaydı bulunan H. idi. Bu kişi, AKP'li başkan Mevlüt Uysal döneminde 1 Aralık 2018'de işe alındı. Çalıştırıldı. Belediye ile ilişiğini ise 4 Nisan 2022'de İmamoğlu kesti.

ADD BOMBACISI

Gebze Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bomba atan kişinin, açık seçik bu eylemi yaptığı soruşturma belgesinde yer almasına rağmen, AKP'li başkan döneminde bu kişi çalıştırıldı. Bu tek suçu değil. Yasadışı bir terör örgütünün üyesi olduğu gerekçesiyle 12 yıl 6 ay, bomba atmaktan 5 yıl 6 ay hüküm giydi. 20 Kasım 2018'de işe alınan H. hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 16 Nisan 2019'da belediyeye gönderilen yazıda, kişinin durumu belirtildi. Buna rağmen H. çalıştırıldı. İmamoğlu, 1 Nisan 2022'de işine son verdi.

Kadir Topbaş'ın İBB Başkanlığı döneminde 12 Temmuz 2017'de belediyede işe başlayan Ö.'nün bombalı eyleme karıştığı anlaşıldı. Hakkında, Emniyet tarafından uyarı yapılmış olmasına rağmen bu kişi çalıştırıldı. İmamoğlu döneminde 3 Ocak 2023 tarihinde işine son verildi.

YERLEŞTİREN BAŞKASI

Belediye'nin İSPERN şirketinde Mevlüt Uysal'ın başkanlığı döneminde R., 12 Temmuz 2018'de işe alındı. Bombalı eylem suçlamasından dolayı kaydı var. Bu kişinin işine 8 Nisan 2022'de İmamoğlu döneminde son verildi.

Belediye şirketinde işe alınan ve bombalı eylemde bulunmaktan suçlanan A. ise 1 Ağustos 2016'da Kadir Topbaş döneminde işe alındı. Adli sicil kaydı bulunmasına rağmen bu kişi çalıştırıldı. 12 Nisan 2022 tarihinde, İmamoğlu döneminde işine son verildi.

Y.'nin durumu da farklı değil. Belediye şirketinin bir biriminde 1 Kasım 2018'de işe alınan Y.'nin terör örgütü üyesi, bombalı eyleme katıldığına ilişkin kaydı olduğu belirtiliyor. Silahlı terör örgütüne üye olduğu anlaşılan Y.'nin 30 Mart 2022 tarihinde İmamoğlu döneminde işine son verildiği anlaşılıyor.

GELELİM SON DURUMA

İmamoğlu, 5 bombacının kendilerinden önce işe alındığını belirtti ama, daha sonra bu sayının 6 olduğu anlaşıldı. Bu kişilerin adli sicil kaydı olup olmadığı, o kayıtlarda suç kaydının yazıp yazmadığı da incelendi. Şöyle bir tablo çıkıyor:

Hepsinin adli sicil kaydı ve o kayıtlarda işlediği suç yazılı. Bunlar hakkında arşiv araştırması istemiyle herhangi bir makama yazı gönderilmemiş. İmamoğlu döneminde üç kişi hakkındaki kayıtlar soruldu. Bunların cevabı da geldi. Bunların da ikisinin terör eylemlerinde bulunduğu, birisinin silahlı terör örgütüne üye olduğu anlaşıldı.

KULLANILMAYAN YETKİ

Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen kişilerin işlerine son verilmesi yetkisi OHAL döneminde çıkarılan kararname uyarınca 30 Temmuz 2022 tarihine kadar valilik ve İçişleri Bakanlığının yetkisindeydi. Bakan, 557 kişiyi isim isim bilmesine, üstelik de yetkili olmasına rağmen bu kişilerin işlerine son vermedi? Ön incelemeyi gerekçe gösterip işlerine son vermediyse belediyenin iki kez, “O isimleri bize gönderin” demesine rağmen niçin göndermedi?

Terörle mücadele konusunda Türkiye önemli mesafeler aldı. Ama, bir belediye başkanını görevden alabilmek için bu kadar çabaya, emeğe, kamuoyunu yanıltmaya ne gerek var?