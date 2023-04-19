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CHP yine de İnce’den sürpriz bekliyor

O günü şöyle anlattı: “2018 yılında, Cuma günü Muharrem İnce'yle, Ankara Hacı Bayram Camii'nde namaz kıldıktan sonra ilk TBMM binasına yürüdük. İnce, CHP otobüsünün üzerine çıkıp CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bizlere seslendi. ‘Kılıçdaroğlu'na iki kurultayda dozunu aşan eleştiride bulundum. Buna rağmen, Kılıçdaroğlu yine beni Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Oysa ben ona bunu yapmazdım.

Bundan sonra onun karşısına hiçbir şekilde çıkmam' dedi. Kendisini coşkuyla alkışladık.”

O gün ilk TBMM binası önünde büyük heyecan yaşanıyordu. O kalabalık içinde bulunan diş hekimi Mehmet Altan, duygulanıp hem ağladı, hem CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye seçimi kazanması için dua etti. Otobüs Ulus'tan hareket ettiğinde, elindeki suyu “Yolların açık, şansın bol olsun” deyip aracın arkasından döktü.

PERDE ARKASINDA OLANLAR

Muharrem İnce'nin o gün adaylığında başarısı için dua edan Mehmet Altan, bu kez Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak çıkan Muharrem İnce için, “Pişmiş aşa su katmada ilk sırada bulunuyor. Ben ve benim gibi milyonlar ‘armudun sapı, üzümün çöpü' diyen bu insana hakkımızı helal etmiyoruz” görüşünde. Bu olayların biraz arka planına da bakalım.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında arabuluculuğu önce Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek yaptı. Bölücek'in annesinin vefatı nedeniyle bu görüşmeler daha sonra başka isimlerle yürütüldü. O görüşmelerde, Memleket Partisi'nden 12 milletvekilinin CHP listesinden aday gösterilmesi gündeme geldi. Ancak, İnce, “DEVA Partisi'ne kaç milletvekili verdiyseniz bir fazlası” diye ısrar etti.

Bazı olaylarda gerçeğe ulaşmak zor. CHP içinde olan bazı isimler, görüşmeleri doğrularken, görüştüğü öne sürülen isimlerden Fethi Açıkel ise sorum üzerine böyle bir görüşme içinde kendisinin olmadığını söyledi. TBMM Grup Başkanı Engin Altay'ın, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmede, TBMM Başkanı yapabileceklerini de söyledi.

AKRABALIK VAR MI?

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'ın, “5'li grup” arasında adı ilk sırada geçen Mehmet Cengiz'in, Muharrem İnce'nin eşiyle yakın akraba olduğu, Cengiz tarafından finanse edildiği öne sürüldü. Yaşar Okuyan'a sordum, böyle bir açıklamasının olmadığını söyledi.

Ama, bazı iş insanlarının değişik partilere önemli desteklerde bulundukları da biliniyor. İnce ile daha önce yaptığımız bir sohbette, kimlerden yardım alındıysa bunun kuruşu kuruşuna kayıtlarında bulunduğunu söylemişti.

Bir de sosyal medyada sıkça gündeme gelen, Muharrem İnce'nin eşine ait lüks otomobilin 10 milyon dolar olduğu yazıldı, paylaşıldı. Ancak bu olayın da gerçekle ilgisi yok. Diyarbakır gezisi sırasında, İnce'nin eşi Ülkü İnce, Selahattin Demirtaş'ın eşi Pınar Demirtaş'ı evinde ziyaret etmek istemişti. İnce'nin güvendiği bir partili, yakın akrabasının otomobiliyle Demirtaş'ın evine götürdü. Yani sözü edilen marka lüks otomobilin İnce'nin eşine ait olmadığını biliniz. İşin doğrusu neyse onu yazmalıyız. Bu arada İnce'nin seçim otobüsünün de 2006 model olduğunu ekleyelim.

SERT ÇIKIŞLAR O YÜZDEN Mİ?

Muharrem İnce açıklamalarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor. Yalnız onu değil, ittifakta yer alan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan da o konuşmalardan nasibini alıyor. Acaba, İnce, Kılıçdaroğlu ile anlaşmış olsaydı o liderlere dönük sert açıklamalarını yine yapabilecek miydi? Yoksa hep beraber Kemal Kılıçdaroğlu'na oy mu isterdi?

Milletvekilliği ya da Cumhurbaşkanı yardımcılığı verilmediği için mi bu sert söylemler? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi için çaba gösterenlerin beklentisi Muharrem İnce'nin son anda adaylıktan çekilmesi. Ancak, İnce'nin çekilmeyi bir yana bırakın giderek CHP hakkında söylemlerini de sertleştirdiğine tanık oluyoruz. Ancak, siyasette “Olmaz olmaz” demeyelim.

Kılıçdaroğlu, hiçbir zaman İnce'nin aleyhine konuşmadı. Gençlik Buluşması'nda, İnce hakkında ne düşündüğü soruldu. Kılıçdaroğlu, “Muharrem Bey benim arkadaşım. CHP'den ayrıldı. Kendisine başarılar dilerim. Şu an birleşme zamanı” dedi.

Genelde CHP'liler ve ittifakı oluşturan siyasi parti mensupları, İnce'ye tarihi bir sorumluluk düştüğünü söylediler. Bakalım, bu sesleri İnce seçimden önce duyacak mı?

Böyle veda edenler de var

CHP Kocaeli milletvekilliğini üç dönem yürüten Tahsin Tarhan, yeni dönemde aday gösterilmeyen 67 milletvekilli arasında yer aldı. 14 Mayıs seçiminde aday gösterilmediği için kırılmadı. “Genel Başkanımız ve Partimizin yetkili organlarının yaptığı değerlendirme neticesinde bu onurlu görevi 28. Dönem TBMM Milletvekili Seçimlerinde aday olarak gösterilen yeni arkadaşlarımıza bırakıyorum” dedi. Bazıları aday gösterilmediği için partilerine küsüyor. Tahsin Tarhan'ın ne söylediğini okuyalım:

“Partimizin bayrağını yeni arkadaşlarımıza devredecek olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanımız olacağına tüm kalbimle inanıyor, 28.Dönemde CHP çatısı altında TBMM'de görev yapmak üzere aday olan değerli arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.”