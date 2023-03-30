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Kılıçdaroğlu’nun Konya’daki konuşmasının ve iki fotoğrafın düşündürdükleri!..

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğ­lu'nun önceki gün, seçim kampanyasını Konya'da başlatması ve orada yaptığı konuşma çok önemliydi.

Malum Konya, daha önceki seçim sonuçla­rı nedeniyle AKP'nin kalesi olarak bilinen bir ilimiz.

Ancak bu kez Kılıçda­oroğlu'na gösterilen ilgi beklenenden büyüktü.

Konuşma yaptı­ğı salonun özellikle gençler tarafından hıncahınç doldurul­muş olması, ayrıca kent içindeki gezisi sırasında yolunun sık sık kesilerek alkışlarla konuşmaya zorlanması, çok dikkat çekiciydi.

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Kemal Bey de konuşmasında gençlere seslenerek şu mesajları verdi:

“Gençler, endişe etmeyin, dünyanın neresine gitmişse o gencimiz güler yüzle ülke­sine dönecek.

Sizin özgürlük alanınızı genişleteceği. Attığınız bir tweet nedeniyle babanız veya anneniz kuşku duyma­yacak. Çünkü bilecek ki ar­tık bu ülkede demokrasi var. Güvenlik görevlisi sabahın 5'inde, 6'sında kapınıza da­yanmayacak. Bilecek ki bu ülkede artık özgürlük var!

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Kılıçdaroğlu demokrasi ve öz­gürlüğün yanı sıra adalet vurgusu yapmayı da ihmal etmedi:

“Adalet bir kutup yıldızı gibidir. Benim size bir sö­züm var; bu ülkeye adaleti getireceğim.

Hiç merak etmeyin, güneş­li günleri hep beraber göre­cek, motorları maviliklere süreceğiz…”

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Bay Kemal'in demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlü­ğünü öne çıkardığı konuşmasını dinlerken gözümün önüne iki fotoğraf geldi.

İlki 1950'li yıllarda İngil­tere'de çekilmiş. Bir kadın eylemci elindeki pankarta şöyle yazmış: “İngiliz kadın­lar Türk kadınlarından daha mı az değerlidir?..”

İngiliz kadın, bu pankartla Türkiye'deki hemcinslerinin haklarını örnek gösteriyor ve o düzeye çıkmak istedikleri mesajı­nı veriyor.

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Diğer fotoğraf karesinde ise; Netenyahu'nun faşizan yargı düzenlemesine baş kaldıran İsrailli kadınların ellerindeki pankartlarda “Sonumuzun Türkiye gibi olmasını istemiyoruz” diye yazıyor.

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Türkiye geçmişte tüm dünyada gıpta edilen, iyi örnek olarak gösterilen bir ülke iken, 20 yıl sonra AKP iktidarı eliyle getiril­diğimiz noktada maalesef kötü örnekleme için kullanılıyor.

Dünya demokrasi endek­sinde 103. sıraya gerileyen, “özgür olmayanlar” sınıfında yer alan ülkemizde Kemal Kılıç­daroğlu'nun seçim kampanyasını “Demokrasi, özgürlükler ve adalette dünyada örnek gös­terilen bir ülke olacağız…” diyerek başlatmasını çok ama çok değerli buluyorum.