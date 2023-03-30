Kılıçdaroğlu’nun Konya’daki konuşmasının ve iki fotoğrafın düşündürdükleri!..
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün, seçim kampanyasını Konya'da başlatması ve orada yaptığı konuşma çok önemliydi.
Malum Konya, daha önceki seçim sonuçları nedeniyle AKP'nin kalesi olarak bilinen bir ilimiz.
Ancak bu kez Kılıçdaoroğlu'na gösterilen ilgi beklenenden büyüktü.
Konuşma yaptığı salonun özellikle gençler tarafından hıncahınç doldurulmuş olması, ayrıca kent içindeki gezisi sırasında yolunun sık sık kesilerek alkışlarla konuşmaya zorlanması, çok dikkat çekiciydi.
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Kemal Bey de konuşmasında gençlere seslenerek şu mesajları verdi:
“Gençler, endişe etmeyin, dünyanın neresine gitmişse o gencimiz güler yüzle ülkesine dönecek.
Sizin özgürlük alanınızı genişleteceği. Attığınız bir tweet nedeniyle babanız veya anneniz kuşku duymayacak. Çünkü bilecek ki artık bu ülkede demokrasi var. Güvenlik görevlisi sabahın 5'inde, 6'sında kapınıza dayanmayacak. Bilecek ki bu ülkede artık özgürlük var!
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Kılıçdaroğlu demokrasi ve özgürlüğün yanı sıra adalet vurgusu yapmayı da ihmal etmedi:
“Adalet bir kutup yıldızı gibidir. Benim size bir sözüm var; bu ülkeye adaleti getireceğim.
Hiç merak etmeyin, güneşli günleri hep beraber görecek, motorları maviliklere süreceğiz…”
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Bay Kemal'in demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünü öne çıkardığı konuşmasını dinlerken gözümün önüne iki fotoğraf geldi.
İlki 1950'li yıllarda İngiltere'de çekilmiş. Bir kadın eylemci elindeki pankarta şöyle yazmış: “İngiliz kadınlar Türk kadınlarından daha mı az değerlidir?..”
İngiliz kadın, bu pankartla Türkiye'deki hemcinslerinin haklarını örnek gösteriyor ve o düzeye çıkmak istedikleri mesajını veriyor.
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Diğer fotoğraf karesinde ise; Netenyahu'nun faşizan yargı düzenlemesine baş kaldıran İsrailli kadınların ellerindeki pankartlarda “Sonumuzun Türkiye gibi olmasını istemiyoruz” diye yazıyor.
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Türkiye geçmişte tüm dünyada gıpta edilen, iyi örnek olarak gösterilen bir ülke iken, 20 yıl sonra AKP iktidarı eliyle getirildiğimiz noktada maalesef kötü örnekleme için kullanılıyor.
Dünya demokrasi endeksinde 103. sıraya gerileyen, “özgür olmayanlar” sınıfında yer alan ülkemizde Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını “Demokrasi, özgürlükler ve adalette dünyada örnek gösterilen bir ülke olacağız…” diyerek başlatmasını çok ama çok değerli buluyorum.