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Kilit isim Serdar Sertçelik gözaltına alındı!

“Uğur Bey,

Eşim, Serdar Sertçelik tarafından dolandırıldı.

Kendisi fazlasıyla geri ödeme vaadiyle çok sayıda kişiden 1-2 milyon lira borç alıp dolandırdı. Bu saadet zincirine para kaptıranlar arasında sadece bizim yakın çevremizden 3 kişi var.

Eşimden de 2 milyon lira aldı ve geri vermedi. Eşim, sizin geçenlerde sözünü ettiğiniz Antalyalı iş insanı Muhammet Sağ gibi korktu ve bir şey yapamadı.

İşin kötü yanı, o zaman evli olduğu dizi oyuncusu kadınla paraları Dubai'de lüks oteller ve teknelerde yedi. İstanbul Zekeriyaköy'de kocaman bir villada oturuyorlardı.

Ben dolandırılmayı içime sindiremediğim için sosyal mecralardan sağa sola yazmaya başlayınca Serdar eşimi arattırdı. Eğer sesimi kesmezsem çocuğumu kaçırmakla tehdit etti ve “Başınıza gelecekler sokaktaki bir-iki adamıma bakar!” dedi.

Eşim ürküp beni uyardı: “Uğraşma, başımıza iş almayalım” dedi. Ama ben sesimi kesmedim, yorumlarıma devam ettim.

Bir sabah B.Ş. isimli kişinin tehdit ve hakaret dolu İnstagram mesajlarıyla uyandım. O şahıs, susmazsam başıma çok kötü şeyler geleceğini söylüyordu. Ben de kendisini dava ettim.

Basında Serdar'ın oyuncu eşiyle ayrıldıklarına dair haberler çıktı. Ben bunun paraları kaçırmak için danışıklı bir boşanma olduğunu düşünüyorum.

Serdar sıkışınca Karadağ'a kaçtı. Orada 5 odalı butik bir otel ve restoran açtı. Tutunamayınca oradan da ayrıldı…”

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Okuduğunuz iddialar, adı bende saklı olan bir Serdar Sertçelik mağduruna ait.

Köşemizin okurları, Serdar Sertçelik isminden “Korku Filminden Beter” başlıklı iki yazımla haberdar oldular.

Kısaca özetlersem;

Hatırlayacağınız gibi; Antalya'da inşaat malzemesi alım satımı, ihracatı ve inşaat işleri yapan Muhammet Sağ isimli iş

insanı, 2021 yılında Elmacı Marketler zincirine ortak olmak için geldiği Ankara'da, kendilerini Elmacı Market'in ortakları olarak tanıtan Serdar Sertçelik ile Koray Özdöl tarafından tuzağa düşürülerek kafasına silah dayandığını ve çekler imzalamak zorunda bırakıldığını iddia etmişti.

Sağ yaşadıklarını anlatırken devreye daha sonra Ayhan Bora Kaplan'ın girdiğini, bu kişileri şikayet etmek için geldiği Ankara Emniyet Müdürlüğü özel otoparkında Ayhan Bora Kaplan ve Serdar Sertçelik tarafından silah zoruyla Kaplan'ın aracının bagajına sokulup kaçırıldığını öne sürmüştü.

Ölüm tehditleriyle imzaladığı çeklerin yanı sıra 2021 model iki otomobiline de çöküldüğünü iddia eden Sağ, daha önce devlete tek kuruş vergi ve prim borcu olmamasına rağmen tuzağa düşürüldükten sonra her şeyini kaybettiğini, canını kurtarabilmek için de Almanya'ya iltica talebinde bulunduğunu belirtmişti.

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Ayhan Bora Kaplan ve Koray Özdöl'ün avukatları, şikayetçi Sağ'ın iddialarının doğru olmadığını söylemişlerdi.

Ancak önceki akşam çok önemli bir gelişme yaşandı.

Ayhan Bora Kaplan dosyasını soruşturan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuzey Kıbrıs'tan Ankara'ya dönen Serdar Sertçelik'i, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına aldılar.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında kilit isimlerden biri olan Sertçelik, bakalım nasıl bir ifade verecek?..