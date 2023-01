Ümit Genç İletişim Bilgileri

Zirveye çıkmak isteyen Bakasetas’a tutunsun

Fikstür güzelliği diye bir olay var… Sallantı yaşanan bir dönemde can simidi etkisi yaratabilir. Trabzonspor’un iç sahadaki zor Başakşehir galibiyetinden sonra takım halinde gösteri yapması gereken bir maça ihtiyacı vardı. Bu tip maçlar puanın yanında bir de iştah açar. İstanbulspor’u seviye olarak ligin hayli altında olan bir rakip olarak kabul edersek bu maç tam zamanında geldi Trabzonspor’un ayağına.

İlk yarı hücum temposunu çok iyi ayarlayamasa da içeriye skoru alarak giren Trabzonspor ikinci yarıya daha cesur çıktı. Daha kalabalık ve hızlı düşünerek atak yöneten bir oyun anlayışı ikinci yarıda İstanbulspor’u tamamen teslim aldı. Topu daha çabuk geri kazanan Trabzonspor böylece baskıyı da bunaltıcı bir seviyeye çıkarmış oldu. Oyun hızı arttı. İkinci golle birlikte rakip iyice savunma sorumluluklarından uzaklaştı ve maç farka gitti.

TAM BİR BAYRAK ADAM

Geçen haftalarda da belirtmiştim. Trabzonspor’un her zaman tutkulu oyunculara ihtiyacı olacaktır. Profesyonelliğin yanında içindeki tutkuyu ortaya çıkarabilenler bu şehirde her zaman kariyer zirvesi yaşayacaktır. Bunun geçmişte fazlaca örneği var.

Bu maç ve skor özelinde söylenmesi doğru olmasa bile Bakasetas’ın takıma, hocasına, şehre olan aidiyet duygusunun en üst seviyeye ulaştığı dönem. An itibariyle tam bir bayrak adam. Bahsettiğim tutkuyu her anlamda hissettiriyor. Kaleye yakın olduğu her maç skor almaya devam edecek, bu aşikar. Zirveye çıkmak isteyen Bakasetas’a tutunabilir.

ÖMÜR’Ü İZLEMENİN SEYİR ZEVKİ

Diğer tarafta Abdülkadir Ömür…

Yusuf Yazıcı geri döndüğünde en çok Abdülkadir Ömür için ümitlenmiştim. Yusuf Lille’e giderken bir parça da Ömür’den götürmüş gibi geliyordu hep bana. Neden bilmiyorum. Yazıcı varken sanki hep bir farklı iştaha sahip oluyor Ömür. Aralarında bir tılsım varmış gibi değişiyor Abdülkadir’in oyunu.

Ve Yusuf Yazıcı’nın yavaştan Trabzon’a tekrar tutunması, sahada varlığını kurması ile birlikte Abdülkadir son 3-4 haftadır inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Sezonun prime maçını da İstanbulspor’a karşı oynamış olabilir. Merkezde toplu-topsuz oyunda öyle harika bir şey ortaya koydu ki seyretmeye doyamadık. Umarım böyle devam eder ve sezon sonu hak ettiği bir transferi gerçekleştirebilir.