Ümit Genç İletişim Bilgileri

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Mucize ansızın geldi

Fenerbahçe’yi Kadıköy’de devirme fırsatı geçmiş sezonlarda çok geldi Trabzonspor’un ayağına. Hatta daha iyi kadrolarla daha formdayken geldi. Bu sezon ise 19 maçlık seri yakalamış, şampiyonluk havasına girmiş, gelene 4, gidene 5 atan Fenerbahçe’yi yenmenin adına ‘mucize’ deniyordu.

Peki Abdullah Avcı ne dedi; mucizeler böyle ansızın gelir… En büyük kavuşmalarını Avcı ile yaşayan Trabzon camiası Kadıköy’deki zincirlerini yine Avcı’nın adıyla kırdı.

İlk yarı Trabzonspor tam da beklediğim gibi oynadı. Topu rakip sahaya en hızlı geçirmenin yolunu seçti. Onuachu’ya uzun oynayıp ikinci topları olabildiğince kanatlara açtı. 3 hızlı ayak Visca, Pepe ve Abdülkadir ile rakip kaleye hızlı gitmek üzerine kurulu bir strateji belirlenmişti. Sırtı dönükken duvar olan Onuachu yüzünü kaleye döndüğü ilk pozisyonda Fenerbahçe savunmasını afallatıp golü attı.

Samet ve Oosterwolde’yi hemen her pozisyonda çaresizlik içinde bırakan bir boğuşma izletti bize Onuachu. Fiziğini orantısız kullandı ve inanılmaz savaştı. İkinci golünün verilmesi için ortaya koyduğu enerji maçı ne kadar kafaya taktığının göstergesiydi.

Geçtiğimiz haftalarda Berat’ın Abdullah Avcı’nın prensi olacağını yazmıştım. Ayakları inanılmaz yere basmaya başladı ve şampiyonluk sezonundaki Berat’ı göremeye başladık. Attığı füzeyle Kadıköy’ü derin bir sessizliğe soktu.

47’de Pepe tabelada 3-0’ı yakınca Kadıköy’de homurtular başladı. Herkes maçın yeniden başlamasını istiyor gibiydi. Zaten öyle oldu… Hakem Zorbay Küçük o homurtuların çok etkisinde kaldı. Doğru bildiğini de yanlış okumaya başladı ve penaltı kararından sonra gerçek anlamda maçı yeniden başlattı. Kalan sürede maç çok tuhaf bir yere evrildi, kararlar saha gerçeklerinin çok ilerisine gitti ancak Trabzonspor o cehennemden bir şekilde çıkmayı başardı.

O psikolojiyi yönetmek de hiç kolay iş değildi. Sadece şunu söyleyemek yeterli; o psikolojiyi yönetemeyen tek isim Mehmet Can oldu. Büyük maç tecrübesi gelişince o da olacak.

Kadıköy’de adına ‘tarihi galibiyet’ demenin yanlış olmayacağı bir zafer alan Trabzonspor’un ‘korkulacak’ takım hüviyetini Abdullah Avcı ile yeniden kazanması bir lütuftur. Bu 3 puan Trabzon’u yarışa sokmayacak henüz ama kimliğini tanımasına ışık olacak.

Fenerbahçe’yi bu sezon Kadıköy’de bir daha hangi takım yenecek bilemem ama ilk kırılmayı hiç beklemediği anda yaşadığı da bir gerçek.