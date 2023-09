PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Çöp Adam 2’nci sezonuna başladı

Sevgili okuyucularım, yazıma Star TV'de her sabah program yapan Seda Sayan ile başlamak istiyorum. Gündüz kuşağının çok reytingli programı bu yıl yine geçen sezon olduğu gibi yüksek bir performansla, başarılı bir çizgide yoluna devam ediyor. Seda Sayan'ın hem konukları hem de işlediği konular izlettiriyor. Reytingleri çok başarılı giden Seda Sayan'ın disiplinli ve çalışkan olması ile birlikte programı da uzun zamandır devam ediyor. 13 Eylül akşamı ikinci sezonuna başlayan Star TV'nin sevilen dizisi ‘Çöp Adam'ın yeni bölümlerinin çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Önemli oyunculara sahip dizide çarşamba gecesi yayınlanan Star'ın merakla beklenen dizisi ‘Çöp Adam' her hafta yayınlanan bölümleri izleyiciden tam puan alıyor. Yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren OGM Pictures'ın geçtiğimiz sezon başlayan dizisi, bir hayli konuşulan diziler arasında yer alıyor. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerinde yer aldığı dizide; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Çarşamba günü yayınlanan bölümleri ile sosyal medyada 2'nci sezonunda da, zirve yapmaya devam ediyor. ‘Çöp Adam', çarpıcı hikayesi ve oyuncu performanslarıyla hem Türkiye hem de global gündeminde uzun süre daha yer alacak #ÇöpAdam etiketi dizinin her haftaki yayınından sonra TT listesinde en üst sıralarda yerini koruyor. Ve ilk kez son zamanlarda gençlik de yoğun bir ilgi gösteriyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana seyircinin takip ettiği dizi olmakla beraber, akıcılığı ile heyecanı artırdı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstlendiği ‘Çöp Adam'ın çarşamba günleri yayınlamaya devam ediyor. Yeni bölümlerinde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor!… Rotamızı spor ekranına çeviriyoruz. Son zamanların gözde futbol yorumcusu Ozan Zeybek'in, Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklamaları yine ses getirdi. Spor ekranında sık sık Yılmaz Vural ile birlikte gördüğümüz ve çıktığı yayınlarda çok başarılı reytingler elde eden ikilinin her söyledikleri sosyal mecrada zirve yapıyor. Sevgi ile kalın……