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Aydınlık kaynaklarımız

-Yaşam güneşi, toplumsal varlığın gücüdür.-

TÜRK ULUSU olarak yaşam kıvancımızın kaynağı şanlı tarihimizdir. Büyük ATATÜRK ve arkadaşlarının bize armağan ettikleri CUMHURİYETimiz en büyük güvencemizdir, en değerli kazanımımızdır. Bizim onur yapımızdır. Bunları korumak ve yüceltmek bizim insanlık ve yurttaşlık görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Bilincimizin ışığı olan ilkelerimiz yaşam değerlerimizdir. Bizlere emanet edilen ilkeler, kurumlar ve ulusal değerler ATATÜRK'ümüzün bağışlarıdır. Bunları duyarlıkla korumak ve yüceltmek hepimizin onursal görevlerimiz ve yadsınmaz yükümlülüklerimizdir. Bu bilinç bizim yaşam gücümüzdür.

Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkımından sonra ATATÜRK ve arkadaşlarının bize emanet ettikleri cumhuriyet bizim şan, şeref, onur kalemizdir. Onların sayesinde sonsuza değin gölgesinde yaşayacağımız şanlı Bayrağımız bizim ulusal güneşimizdir. Birlik, dayanışma, anlayış ve özveri içinde karşılıklı, sevgi, saygı ve güvenle sürdüreceğimiz yurttaşlık bağı bizim ulusal dayanağımızdır. Yaşam sevinciyle tadacağımız mutluluk bu kaynaşmanın ödülüdür.

Şanlı geçmişimizle bizi sonsuza değin yaşatacak Atatürk ve cumhuriyet değerleri, yaşamsal ilkelerimizle birlikte, varlık gücümüzün kaynakları olma değerini artırarak sürdürecektir. Geleceğimizin güvencesi olan bu değerler bizim yaşam kaynaklarımız, sonsuzluk ateşimizdir. Emanet aldığımız ve yaşatıp yükseltmekle sorumlu olduğumuz ilkelerle varlıkların tümü onur borcumuzdur. Yaşam aydınlığını ve mutluluğunu bize kazandıran büyüklerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Sonunda yatacağımız topraklar onların bize en değerli emanetidir. Gelecek kuşaklara da bizim emanet edeceğimiz bu kutsal yurdumuz hepimize Tanrı'nın kucağıdır.

Yurttaşlık bağının bilinci, öneminin benimsenmesi, insanlık niteliklerini ören değerlerdir. Dayanışma ile örülen bağlar her tür güçlüğü karşılayıp giderecek etkinliktedir. Bizi yurdumuza ve birbirimize bağlayan anlayışla duygular geleceğimizin güvenceleridir. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras da yurt ve ulus sevgisiyle ATATÜRK bağlılığıdır.