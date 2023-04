PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Çarpıklıklar

-Ulusun istenci en üstün en etkin kaynak ve dayanaktır.-

Genel seçimlerin yaklaştığı ortamda gelişigüzel tutum ve davranışlar hız kesmeden sürmektedir. Siyasal alanda izlenen konuşmalarla durumlar yararsız ve yakışıksız sözlerle girişim ve kalkışmaların çirkinliğini ortaya koymaktadır. Seçilmek için her yolu ve yöntemi geçerli sayan ilkel anlayış siyasal ortamın karanlığıdır. Anayasa'nın 103. maddesindeki andında “..aldığım görevi TARAFSIZLIKLA yerine getirmek için..” açıklığına karşın bir siyasal partinin genel başkanlığını üstlenip yürütmekte sakınca görmeyen günümüz yöneticisi RTE'nin aykırı durumu tartışılmaz biçimde açıktır. Günümüzdeki yapının, durumun hukuk yönünden savunulması kanımızca olanaksızdır. Tarafsızlık, yalnız tutum ve davranışla ölçülmez. Konum tarafsızlığın kaynağı ve temelidir. Cumhurbaşkanının bir siyasal parti genel başkanı olmasının yansızlığıyla bağdaştığını savunmak, geçersizliği benimsemek ve paylaşmaktır. Tarafsızlık herkesin bildiğince ve istediğince kullanacağı bir durum ve tutum değildir. Geçerlik ve hukuksallık koşuludur. Konum ve durum, haklılık ve geçerlik için tartışılmaz bir yapıdır.

Kimi hukukçuların hukuksuzluklara katılması anlamındaki tutum ve değerlendirmeleri toplumsal yaşamımızdaki çarpıklıkların başında gelmektedir. Hukuksuzluğun büyüğü, küçüğü, önemlisi, önemsizi olmaz. Aykırılık geçersizlik nedenidir. Hatır için yandaşlık için çıkar için aykırılıkları uygun görmek ve desteklemek aynı duruma düşmekle birdir. Kişilik ve görev anlayışı bozukluğu olmayanların siyasal nedenlerle aykırılıkları savunması, desteklenmesi bağışlanmaz bir kusurdur. Seçimlerde her tutumu, her durumu, her aracı geçerli sayan sakat anlayışlar cumhuriyetin niteliğine gölge düşüren zarar veren yaklaşımlardır. Oysa seçimlerin her yönden olumlu geçmesi ulusal bir sınav sayılacak durumdur. Siyasal düzey çağdaşlıkta önde gelen bir koşuldur. Kendini yönetmekte ve temsil ettirmekte yetersiz olanlar karanlıktan kurtulamaz.

Siyasal olgunluk ulusal düzeyin başta gelen göstergelerinden biridir. Kimi konuşmacı ve yazarların ilkellik sırıtan konuşma ve yazıları umut kırmamalıdır. Giderek erişeceğimiz durum umutlar ve çabalarla sağlanır. Sataşanlara, terbiyesizlere aldırmadan, sağlığımız elverdikçe, gücümüz yettikçe yazılarımızla ülkemize, ulusumuza hizmeti sürdürmek ilkesinden ödün vermeyeceğiz. Kalemini ve dilini kötüye kullanan sapkınlar kendi karanlıklarında unutulacak, yitecektir. Sıfatlar, etiketler, varlıklar, olanaklar insan olmanın kanıtları değildir. Ahlak, vicdan, akıl değerlerinden yoksun olanlar unutulur giderler. Partizanlık çıkışlarıyla bozulan toplumsal barış hepimiz için sorundur. Partisini ülkesinden, partizanları öbür yurttaşlardan üstün gören sakat, ilkel anlayış ulusal birliğe zarar veren ağır bir kötülüktür. Ulusal aydınlık ahlak, erdem, sağduyu bileşkesinin kazanımıdır.