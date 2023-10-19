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Ortadoğu ateşi

-Yangın yandaş tanımaz. Her yeri, herkesi yakabilir. –

Amerika Birleşik Devletleri'nin arsız ve şımarık beslemesi ve Ortadoğu karakolu İsrail'in saldırıları karşısında bölge ülkelerinin çekingen, tutuk ve korkak tutumları saldırganı daha azgın duruma ve tutuma kışkırtmaktadır. Türkiye'nin kınamasına karşın ABD'nin gemilerle silahlı desteği kıyımın durmasını engellemekte, ıztırap giderek büyümektedir. Dünyanın aldırışsızlığı, kimi karşı çakışların yetersizliği, vahşet durumuna gelen durumu çözememektedir. Barış rüzgârlarının esmediği ortamda bölge halkının içinde bulunduğu kötülükleri önleyecek Birleşmiş Milletler çabaları da yetersiz kalmaktadır. Rusya'nın uyarı sayılacak sözlerine kimse aldırış etmemektedir. Yayılmacı ve sömürgeci tutumundan ödün vermeyen Batılılar'ın çizgisi de ortadadır.

Savaş alevlerinin değişik yönlü rüzgârlarla nerelere sıçrayacağı, yayılacağı belli olmaz. Yerel sınırını aşmasa bile insanlığa verdiği zarar, çektirdiği acı, tüm vicdanların sızısı olur. Silahlı güç gösterisi biçimindeki aşım saldırganlıklar Batı ülkelerinin siyasal karakterlerinin özelliğidir. Dünya ufukunu karartan, barış ilkesini ve değerine aykırı tulumlar siyasal karakterlerin göstergesidir. Batılılar kendi çıkarları ve yararları için insanlık değerlerini hiç düşünmeden göz ardı edebilmektedir. Kendilerinden başka kimseyi düşünmeyen Batı saldırganlığı, çağımızın değerlerine karşın girişimleriyle insanlık tarihine kanlı ve kara, sayfalar eklemektedir.

İsrail'in çıkarcı ve yararcı anlayışı, kanlı, tutumlarıyla iyice sırıtmakta, dünya barışma ihanetleriyle büyük insanlık suçu işledikleri izlenmektedir. Batı'nın genel sessizliği bir destek anlamına, gelmektedir. Çağımızda bu tür saldırılara sessizliğin bir tür paylaşım olduğu unutulmamalıdır. Giderek artan kanlı sayfalar Batı'nın siyasal yapısının ve karakterinin göstergesidir. Uygarlık ve çağdaşlık önceliğini kimseye bırakmayan Batı'nın insanlık bağlamında alacağı çok ders vardır. Çıkar ve yarar güdüsüyle gidişin sonu yoktur ve karanlıktır.

Kutlama

Özlem DİKEÇLİGİL'i NOTOS Kitap yayını HAYALET BAKICISI adlı öykü kitabı için kutluyorum.