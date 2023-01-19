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14 Mayıs

Adnan Menderes ayaklarına yatmak için seçimi 14 Mayıs'a çektiler.

Neymiş efendim, 73 yıl sonra aynı gün “yeter söz milletin” diyeceklermiş filan.

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İşlerine gelmeyen bir durumla karşılaştıklarında, hemen “zamanlama manidar” diyorlar ama, aslında manidar zamanlamalara bayılıyorlar.

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10 Kasım'da mesela…

Ecdadımızı sırtından hançerleyen, resmi ziyarete geldiğinde bile Anıtkabir'e asla adım atmayan Suudi kralına, takvimde başka gün yokmuş gibi, tam olarak 10 Kasım'da şeref madalyası taktılar.

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Pkk'yı tanık Tsk'yı sanık yaptıkları dönemde, Atatürkçü kahraman subaylarımızı terörist, darbeci, casus, fuhuşçu diye hapse attıkları dönemde, Meclis genel kurulundaki “açılım” toplantısını, bekletip bekletip özellikle hangi güne denk getirdiler?

Gene 10 Kasım'a.

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Barzani'nin Kürdistan bayraklarıyla donatılmış silahlı kuvvetlerini, onurumuzla alay ederek, havayi fişekler fırlatarak, halaylar çekerek, kurbanlar keserek, lahmacunlar ısmarlayarak, resmi geçit töreni yapar gibi, hangi gün topraklarımızdan geçirdiler?

29 Ekim'de.

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Sanki başka gün imzalanması asla mümkün değilmiş gibi, Türk düşmanı papa'nın heykelinin önüne oturarak, Avrupa Birliği anayasasına hangi gün imza attılar?

Gene 29 Ekim'de.

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Fetocular tarafından organize edilen ve bizzat Meclis başkanının himayesinde başlatılan Türkçe olimpiyatları, Meclis dekoruyla, devlet televizyonu Trt'nin yayınlarıyla, uluslararası çocuk figürleriyle, tıpatıp kopyalanarak, aslında hangi kavramın yerine monte ediliyordu?

23 Nisan.

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17 Kasım'da… Padişah Abdülmecid'in 150'nci ölüm yıldönümünü anıyoruz diyerek, padişah tuğralı davetiyeler gönderdiler, Meclis çatısı altında “ecdadı anma töreni” düzendiler.

Peki, padişah Abdülmecid 17 Kasım'da mı vefat etmişti?

Hayır, 26 Haziran'da vefat etmişti.

Peki, ecdadı anma töreni yaptıkları 17 Kasım neyin nesiydi?

Mustafa Kemal hakkında idam fermanı çıkartan Vahdettin'in işgalci zırhlısıyla kaçtığı gündü!

Evet, Vahdettin'in kaçma gününü, padişahı anma günü yaptılar.

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“Lozan zafer falan değil” derken, cumhurbaşkanlığı seçimini ölçüp biçip tam olarak hangi gün yaptılar?

10 Ağustos'ta.

Lozan'ın yırtıp attığı Sevr'in yıldönümünde!

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Saha temizlenmişken, en az iki gün önce yürüyerek ele geçirme imkanı varken, kahramanlık destanı çıkarmak için, zafer kazandık demek için, iki gün bekleyip, Afrin'i tam olarak hangi gün fethettiler?

18 Mart Çanakkale Zaferi'nde.

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Hayırsever dedikleri Rıza Sarraf'la bakan çocuklarını “postmodern hukuk”la hangi gün tahliye ettiler?

28 Şubat'ta.

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28 Şubat komutanlarına tam olarak hangi gün müebbet verdiler?

Şeriatçı 31 Mart ayaklanmasının yıldönümünde.

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12 Eylül darbesinin panzehiri olarak makyajladıkları, rövanş olarak pazarladıkları “yetmez ama evet” referandumunu hangi gün yaptılar?

12 Eylül'de.

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Fethullah Gülen'le alakalı milyonlarca haber yaparlar, doğum tarihinden hiç bahsetmezler, hangi gündür biliyor musunuz?

27 Nisan, e-muhtıra.

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Mustafa Kemal'in askeri Sözcü gazetesini hangi gün “sanık” yaptılar?

19 Mayıs'ta.

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Şimdi ne diyorlar?

73 yıl sonra aynı gün “yeter söz milletin” filan.

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Yeter artık hakikaten…

“Yeterrrr” demek için milletçe bekliyoruz!