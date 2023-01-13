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Asrın müzesi

Tayyip Erdoğan Müzesi kurulması için Haliç kıyısında çalışmalar başlatıldığı ortaya çıktı, seçimden önce açılışı yapılacakmış.

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Bana sorarsanız, kim düşündüyse çok iyi düşünmüş… Çünkü, özellikle gelecek kuşakların bu dönemi unutmaması için böyle bir müzeye gerçekten ihtiyaç var.

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O müzede mesela, kafamıza geçirilen “çuval” olmalı mutlaka.

Yahudi cesaret madalyası olmalı.

250'şer metrelik gemileri getirip müzeye koymaya kalksan olmaz ama “gemicik” biblosu rahat rahat sığar.

Hazreti Muhammed'e çıkarılan Akp amblemli nüfus cüzdanı, Akp belediyesi önüne kurulan Kabe maketi, miting meydanlarında kürsüden sallanan Kuran'ı Kerim, Atatürk'e lanet okuyan diyanet işleri başkanının sarığı, bilim insanı sıfatıyla sarayda ağırlanan tımarhanelik herifin püsküllü fesi, havalimanı apronunda kesilen devenin nazar boncuğu… Tasavvuf müziği eşliğinde gezilmeli.

Feto'nun takkesi, Zekeriya Öz'e tahsis edilen makam Mercedesi, Baransu'nun bavulu, Hakan Şükür'ün kramponu, Ergenekon hahamının kipası, Trt kameraları eşliğindeki kazılarda bulunan boş lav silahı, Arınç'a suikast yapacak diye yakalanan aşçı çavuş'un kepçesi, kozmik oda'nın anahtarı… Bu dönemin olmazsa olmazları, birarada durmalı.

Cia maşalarının Türkçe olimpiyatı için bastırılan Atatürksüz bir lira.

15 Temmuz hatırası ayaklarıyla bastırılan Atatürksüz bir lira.

Atatürk silüeti silinen devlet nişanı.

Meclis başkanının, asrın liderimize kestirdiği padişah sikkesi.

Türk ibaresi silinen Kızılay şişesi.

TC ibaresi silinen Ziraat Bankası tabelası.

İlelebet unutulmamalı.

Obama'nın beyzbol sopası.

Şivan Perver'in bağlaması.

Barzani ordusunun lahmacun faturası.

Süleyman Şah türbesinin boş sandukası.

Daima hatırlanmalı.

Akp sayesinde kullanmaya başladığımız buzdolabı.

Kavanoz içinde trilyon dolarlık Karadeniz doğalgazı.

Pandeminin iban numarası.

Minnetle anılmalı.

Ayakkabı kutusu'yla şehit madenci babasının yırtık cızlavetleri, yanyana sergilenmeli.

Dinozor maketi.

Rabia heykeli.

Sırtından düştüğü atın heybesi.

Akvaryum yerleştirilmeli… Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından keşfedilerek “Recepi” adı verilen sazan yüzdürülmeli.

Felaketzedelerin suratına fırlatılan keyif çayı poşeti.

Bir kaşık dut pekmezi.

Bir bardak ejder meyveli smoothie.

Bir kase kestane balı gezdirilmiş Medine hurmalı manda yoğurdu.

Kabataş'ta başörtülü bacıma saldıranların deri pantolonu.

Togg'un yerli ve milli motoru.

Işıklandırılmış camekana diploma'yı da koydun muydu, görülmeye doyum olur mu?

★H

Asrın müzesi bu.

Asrın liderimizle yaşadıklarımızı her yönüyle yansıtmalı.

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İtibardan tasarruf edilmemeli…

En az 1.150 küsur salonlu olmalı.

İnşaatını bence, Mehmet Cengiz yapmalı.

49 yıllığına, günde sekiz milyon ziyaretçi garantisi verilmeli.

Hiç kimse gezmese bile, bilet paraları tıkır tıkır ödenmeli.