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Flaş… Flaş…

AAA en yüksek.

AA yüksek.

A+ ortanın üstü.

BBB ortanın altı.

BB yatırıma uygun değil, spekülatif.

B yatırım yapılamaz, aşırı spekülatif.

CCC+ çok riskli.

D iflas.

Bunlar uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'un (Standard&Poor's) ekonomilerini

değerlendirdiği ülkelere verdiği kredi notları.

Sıfırcı dense de sıfır yok bu hocada.

Notun AAA ise yıldızlı pekiyi, B ise yırtsa kendini bu öğrenciden bir cacık olmaz, C ise durum vahim, D ise otur sıfır, hatta çık dışarı!

Muhalif kanallar bile yayınlarını kesip flaş flaş diye duyurdu haberi. S&P Türkiye'nin kredi notunu yükseltmiş!

İktidara en yakın gazete Sabah ise havadisi üç son dakika ile aynen şöyle duyurdu…

“Son dakika… Standard&Poor's'tan Türkiye kararı: Kredi notu görünümünü revize ettiler! Son dakika haberi: Standard&Poor's, Türkiye'nin kredi notunu “B” olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü “negatif”ten “durağan”a çıkardı. Son dakika haberi: Türkiye'nin kredi notunun “B” olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise “politika değişikliği” nedeniye “negatif”ten “durağan”a çevrildiği bildirildi.”

Müthiş ve düşman çatlatan gelişmeydi. Boru değil, zaten B olan kredi notumuz B olarak teyit edilmişti!

Nureddin Nebati'ye heterodoks ekonomi modelini uygulatan Erdoğan gitmiş, yerine ortodoks ekonomi modelini uygulayacak Mehmet Şimşek'i uygun bulan Erdoğan gelmişti! Türk ekonomisinde patlama yaşanacağını gören S&P ne yapacağını şaşırdı tabi.

Bu kıvrak politika değişikliğinden ötürü bonus olarak kredi notu görüntümüz negatiften durağana döndürüldü!

Sonuç?

Başımız, Nebatili negatiften Şimşekli durağana ererken memleket ekonomisi YATIRIM YAPILAMAZ, AŞIRI SPEKÜLATİF hale yükseldi(!)

Ekonomide spekülatif kelimesinin ne anlama geldiğini yazayım ki daha net anlaşılsın bize uygun bulunan görünüm: Vurgunculuk!

Şimdi bizden B'ye sevinmemiz isteniyor… Bir elleri balda, diğer elleri kaymakta olanların açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ettiği milyonlara derdine yanmayı bırak nota bak, nota deniyor.

D alıp iflas bayrağını çekmemişiz ya, buna da şükür diyecekler çıkar mutlaka.

Allah akıl fikir versin!

Akıl fikir ne zaman verilir bilinmez, iyisi mi erken davranıp bir liste vereyim onlara…

Notu AAA olan ülkeler: Kanada, Danimarka, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, İsviçre, Norveç, İsveç, Singapur.

Notu AA olan ülkeler: ABD, Avustralya, Finlandiya, Fransa, Belçika, İngiltere, G.Kore, İsrail.

Notu A+ olan ülkeler: Çin, Bermuda, Japonya, Slovakya, Malta, Polonya, İspanya, Malezya.

Notu BBB olan ülkeler: Botswana, Andora, Uruguay, Mauritius, Aruba, Trinidad ve Tobago.

Notu BB olan ülkeler: Fas, Yunanistan, Gürcistan, Guatamala, Umman, Bangladeş, Honduras.

Notu B olan ülkeler: Senegal, Fiji, Ruanda, Uganda, Kenya, Nikaragua, Angola, Yeşil Burun, Madagaskar, Bolivya, Irak, Nijerya, Türkiye, Togo!

E hani uçan ekonomimiz ilk 10'a girmişti, hani dünya alem kıskanıyordu bizi, doğalgaz satmaya başlamıştık dünyaya, hani milli gelirimiz şu kadar, refahımız bu kadar artmıştı, hani hazinemiz tıka basa doluyordu, hani evlerimizin garajına birer TOGG giriyordu?

Garajımıza kredi ödemesi aylık 36 bin 800 lira olan TOGG'ları çekemedik ama B'yi alıp TOGO'lu listeye girdik işte, daha ne…

Adını duymamış olanlar vardır. 9 milyon nüfusu ile Togo Afrika'nın en küçük, dünyanın en fakir sekizinci ülkesi. Kişi başına milli gelirleri 600 dolar falan. Aynı listede olmamıza rağmen aramızdaki tek benzerlik, Togo'nun da başkanlık sistemiyle yönetilmesi!